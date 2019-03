El cantautor español regresa a la escena musical con una producción que contará con duetos con Camila Cabello, Nicky Jam, Residente y Judit Nedderman.

El disco incluye de 10 pistas

La nueva producción de Alejandro Sanz se estrena el 5 de abril. (Foto: Agencia Reforma)

CD. DE MÉXICO.- Luego de cuatro años de ausencia, Alejandro Sanz presentó su nueva producción titulada #ELDISCO.

El cantautor español regresa a la escena musical con una producción que contará con duetos con Camila Cabello, Nicky Jam, Residente y Judit Nedderman, informó un comunicado.

El álbum se lanzará el 5 de abril y está producido por Julio Reyes Copello, quien ha trabajado con el intérprete en el álbum La Música No se Toca (2012).

De este material se han desprendido los sencillos "Back in the City" y "No Tengo Nada".

La recopilación musical también ofrece una versión alternativa de "Te Canto un Son", realizada en mezcla binaural, una revolucionaria tecnología de audio que da a los oyentes una sensación de dinamismo y espacio, siempre y cuando se utilicen auriculares para una mejor apreciación.

El disco incluye de 10 pistas entre las que se encuentran "El Trato", "Mi Persona Favorita" (con Cabello), "No Tengo Nada", "Los Lugares" (con Residente), "Back in the City" (con Nicky Jam), "Este Segundo" (con Nedderman).

