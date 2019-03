El cantante espera el programa Pequeños Gigantes le sirva de terapia para recuperar su voz.

Story Highlights Bosé expresó que no se esconderá por el problema de voz que enfrenta

Bosé está encantado de ser juez en “Pequeños Gigantes”, lo que no es nuevo para él, ya que lo ha sido de otros programas de música, donde participan niños. (Foto: Televisa)

A pesar de los problemas que tiene con su voz, el cantante Miguel Bosé decidió aceptar ser parte de los jueces del programa “Pequeños Gigantes”, porque cree que, además de que no es nada grave, el trabajo y la interacción con los niños le revitalizará y le ayudará a salir adelante.

“Es un estado pasajero y no tiene que afectar ni a ellos (a los niños) ni a ustedes (la prensa) ni a mí, vamos a adentrarnos en esta aventura que será una extraordinaria terapia”, comentó.

“Esta es una cosa pasajera que se irá y voy a seguir con mis actividades haciendo lo que tengo que hacer”, señaló.

Bosé expresó que no se esconderá por el problema de voz que enfrenta, ya que espera salir adelante.

“Realmente no me voy a esconder, no me puedo esconder, creo que eso no ayudaría a nada a las emociones, tampoco al proceso de recuperación de esta voz que se esconde, porque no ha sabido pronunciarse”, comentó.

Miguel no quiso aclarar si su problema es físico o emocional, aunque sí reiteró que es algo pasajero y el estar trabajando en el programa, le servirá de terapia.

