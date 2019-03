La cantante aseguró que no le gusta asistir a eventos donde homenajean a Joan Sebastián por respeto a la viuda del cantante.

Maribel asegura que no es ninguna “usurpadora”. (Foto: La Voz)

Siempre clara y abierta a cualquier cuestionamiento, Maribel Guardia aseguró que no asiste a todos los homenajes que le hacen a Joan Sebastian, porque aunque fue su pareja, tuvieron un hijo y al separarse cultivaron una gran amistad, simplemente ella no es su viuda, a quien, por cierto, le tiene cariño y respeto.

“Le toca ir a la esposa, a mí no me gusta llegar de “usurpadora” de un lugar que no me corresponde. A Joan yo siempre lo voy a querer como un gran amigo que fue, mi gran amor en su momento, el padre de mi hijo, pero no me gusta ir, porque parece que voy a llamar la atención y no me gusta eso”, señaló la actriz y cantante.

Ahora que su hijo Julián Figueroa lanzó su primer material discográfico, Maribel pide que no se le compare con su padre.

“El padre es el padre, nadie se sube en las botas del papá, Julián es Julián, es un niño que está luchando por sus sueños, pero de ninguna manera hay que compararlo con su papá”, comentó.

La actriz también pidió que no se le relacione a Julián con adicciones , pues los problemas que en algún momento tuvo con el alcohol, son cosas del pasado, ahora está sano, feliz, dedicado por completo a su familia y a su carrera.

“Borrón y cuenta nueva, de verdad eso fue hace 500 años, Julián está maravilloso, haciendo ejercicio, corriendo con su bebé”, comentó.

