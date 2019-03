Para Itatí, siempre es importante estar en un proyecto como este, acompañada por actores a los que respeta y aprecia.

Story Highlights “No Manches Frida 2” se estrena en Estados Unidos este 15 de marzo

Es una coproducción México-Estados Unidos

“No Manches Frida 2”, es una divertida comedia encabezada por Martha Higareda, Omar Chaparro, Itatí Cantoral, Aarón Díaz, Fernanda Castillo, Andrea Noli y Raquel Garza, entre otros. (Foto: Cortesía)

Ante el estreno en Estados Unidos de “No Manches Frida 2”, este 15 de marzo, Itatí Cantoral se mostró encantada de haber participado en esta cinta, porque se divirtió mucho, con un guión de comedia espléndido, con el plus de haber podido trabajar por fin con Martha Higareda, a quien admira por actuar y producir cintas de buena calidad.

“Admiro muchísimo las películas de Martha Higareda, me divierten muchísimo, soy fanática como espectadora, es una actriz que trabaja en familia desde muy chica y ha logrado hacer las película más taquilleras.

“Creo que ha encontrado un mercado en los jóvenes y la labor que ha hecho en Estados Unidos me parece importantísima, como productora me parece un ejemplo, yo quería trabajar con ella, así que cuando me habló, por supuesto que le dije que quería trabajar con ella”, indicó.

Para la actriz, siempre es importante estar en un proyecto como este, acompañada por actores a los que respeta y aprecia, en el que puede compartir con sus hijos, de quienes se deja aconsejar y acompañar.

“Al cien por ciento influyen, a ellos siempre les pregunto, me acompañan, más mi hija que tiene 10, en esta filmación nos convertimos todos en una familia, estaban las hijas de Aarón (Díaz) que son hermosas, estaba la familia de Omar (Chaparro), la niña de Andrea Noli, todos llevamos a nuestra familias, fue muy lindo”, indicó la actriz, que en esta divertida comedia interpreta a maestra, una moderna Celestina de dobles intenciones, que a la vez que ayuda a que los protagonistas se den cuenta que son el uno para el otro, ella busca un nuevo amor.

Higareda: Super afortundada

La cinta es protagonizada por Omar Chaparro y Martha Higareda. (Foto: Cortesía)

Por su parte, Martha Higareda, quien en la cinta da vida a Lucy, agradeció que Itatí y todo el elenco en que además destacan nombres como el de Omar Chaparro, Aarón Díaz y Andrea Noli, hayan confiado en su trabajo como productora.

“Me siento súper afortunada de que me dieran la confianza, todos son actores a los que yo admiro muchísimo, cuando yo le mande el guión a Itatí, me dijo ni siquiera tengo que leer el guión, yo lo hago, qué padre y siempre voy a estar sumamente agradecida por esa confianza”, señaló la tabasqueña.

Después de ver el talento que tiene Itatí para la comedia, Martha considera que muchos productores al ver la segunda parte de “No Manches Frida”, seguro llamarán a la Cantoral para ofrecerle proyectos de comedia.

En esta segunda película, se integraron actores como Itatí Cantoral y Aarón Díaz. (Foto: Cortesía)

“Yo me siento honrada de estar al lado de ella, Itatí en esta película hace un personaje (amiga de Lucy, maestra de historia, una mujer divorciada que busca al hombre que la rescate) muy divertido, yo creo que después de esto la van a llamar para hacer comedia, Itatí es una mujer que tiene un talento enorme”, comentó.

“No Manches Frida 2”, es una divertida comedia que se estrena en Estados Unidos este 15 de marzo y tiene en su elenco a Martha Higareda, Omar Chaparro, Itatí Cantoral, Aarón Díaz, Fernanda Castillo, Andrea Noli y Raquel Garza, entre otros.

Es una coproducción México-Estados Unidos; Videocine/Neverending Media/Alcon Entertainment/Pantelion Films.

TOMA NOTA

No Maches Frida 2

Se estrena este 15 de marzo

La cinta es protagonizada por Omar Chaparro y Martha Higareda

En esta segunda película, se integraron actores como Itatí Cantoral y Aarón Díaz.

La cinta se filmó en Puerto Vallarta, Jalisco

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/03/15/no-manches-frida-2-ahora-en-cines/3140678002/