El actor aclaró que no pagó para asistir a la ceremonia del Óscar.

Latin se emociona al recordar que estuvo a un metro de Julia Roberts, en la fiesta del Óscar. (Foto: Netflix)

El actor Latin Lover aseguró que a raíz de su participación en la cinta “Roma”, donde interpretó al Profesor Zovek, le han llegado diversos proyectos.

“De tres a cuatro proyectos al mes han salido, ahorita hay una propuesta para conducción en un canal en Estados Unidos, pero no quiero dejar a mi familia y tampoco es una opción llevarla. Hice un casting para una serie y me dijeron que hay 99 por ciento de posibilidad de que me quede, pero no puedo decir para qué televisora, pero han hecho muy buenas series”, señaló.

Después de que el actor compartiera su boleto de acceso para la ceremonia del Óscar, el cual traía el costo, Latin aclaró que no pago un centavo por asistir a la gala.

“Me dijeron: 'Latin vas a ir, porque había escuchado que solamente van a ir los nominados, pero si vas a ir, pero mantenlo en secreto', y el mero día subí el boleto diciendo: 'ya me dieron mi boleto', y la gente lo mal interpretó y pensó que había pagado 2,600 dólares por la entrada y no fue así”, indicó.

Agradeció a Alfonso Cuarón la oportunidad que le dio, pues durante la fiesta de los Óscar estuvo al lado de actores de Hollywood que admira.

“Fue algo maravilloso que no lo puedo explicar, estar en esa gran fiesta, y ver a artistas que tú vas y pagas un boleto por ver su trabajo. Me fascinó ver a Lady Gaga, pero sin duda estar a un metro de Julia Roberts fue fascinante, no podía tomar fotos porque había una regla, estoy muy agradecido con Cuarón”, puntualizó.

