Debido a la controversia que ha causado “Leaving Neverland” a cantante ha evitado los cuestionamientos de la prensa.

La Toya Jackson calla sobre acusaciones que versan sobre Michael. (Foto: La Voz)

La Toya Jackson acudió al estreno de la puesta “Forever The Best Show of The King Of Pop”, sin embargo, a su paso por la alfombra roja, la cantante se limitó hablar del espectáculo.

“Estoy muy feliz, este va a ser un maravilloso año, van amar el show”, señaló.

Debido a la controversia que ha causado el documental “Leaving Neverland”, en donde se acusa a Michael Jackson de haber abusado de niños, la cantante ha evitado los cuestionamientos de la prensa.

Incluso durante la conferencia que brindó semanas previas al estreno, aseguró que sólo iba hablar del espectáculo que honra la memoria de su hermano.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/03/14/la-toya-jackson-michael-jackson-acusaciones/3165369002/