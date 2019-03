Alejandra Guzmán aseguró que su padre ha estado al pendiente de la salud de su madre quien está internada desde el sábado pasado.

Aunque está molesto con doña Silvia Pinal, por haberlo incluido en su bioserie, lo cierto es que Enrique Guzmán le guarda cariño, porque es la madre de dos de sus hijos. (Foto: La Voz)

La cantante Alejandra Guzmán aseguró que su padre, Enrique Guzmán, no ha estado indiferente, ahora que Silvia Pinal está internada por problemas respiratorios.

“Mi papá también ha estado pendiente, al final, donde hubo fuego, cenizas quedan. De alguna manera muy extraña, se siguen queriendo. Para mí es muy bonito que me mande una palabra de aliento para ella”, comentó Alejandra a su salida del hospital donde convalece su mamá.

Incluso, Enrique Guzmán ha estado hablando con el cardiólogo, que está atendiendo a Silvia ya que fue el mismo que lo operó a él.

“Está al pendiente con el doctor que conoce muy bien, que es el cardiólogo”, indicó.

Señaló que a pesar de que su madre ya quiere abandonar el hospital, los doctores son quienes dirán cuándo será dada de alta.

“Entró el sábado y apenas llevamos tres días, cuando mi hermano se dio cuenta que no podía respirar y que tenía los pies muy inflados, pensamos que podían ser muchas cosas. Ya se quiere ir, ya no quiere ningún doctor”, comentó.

La cantante reiteró que ella y su hermano Luis Enrique son quienes han estado pendientes de su madre, pues confirmó que no tiene comunicación con su hermana Silvia Pasquel, ni con su sobrina Stephanie.

“No las he visto, a nadie, ni a Silvia ni a Stefy nada más he visto a Luis Enrique, no tenemos mucha comunicación, desgraciadamente en estos momentos debería de ser al revés, pero bueno”, puntualizó.

