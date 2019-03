La cantante confiesa que a pesar de que le gustaría tener un reencuentro con sus compañeros de Mecano, lo ve complicado.

A Ana le encantaría volver al escenario con Nacho y José María Cano, pero la verdad es que no hay planes. (Foto: Televisa)

Ahora que están de moda los reencuentros, la cantante Ana Torroja asegura que a pesar de que le gustaría reunirse con sus compañeros de Mecano (Nacho y José María Cano), no lo ve factible.

“Está complicado, es una pregunta sin respuesta, hoy por hoy, yo siempre he dicho que sí, pero si no se da, no se da”, indicó durante su paso por la alfombra de los premios Eres.

Por el momento, la cantante se encuentra contenta con el estreno de su tema “Llama”, con el cual regresó a sus orígenes.

“Está basado en pop electrónico, he trabajo con distintos equipos de Djs y es una vuelta a mis raíces”, señaló.

“Llama” formará parte de su nueva producción discográfica, en la cual continúa trabajando.

“Estoy muy contenta, es una probadita de algo que vendrá más adelante, faltan dos canciones para tener el disco”, puntualizó.

