El evento había estado programado para el 14 de marzo aún no tiene una fecha definida.

Debido a conflictos en la programación, el espectáculo de Julio Iglesias programado para el 14 de marzo en el Comerica Theater de Phoenix, se pospondrá.

Citando conflictos de programación, el concierto del jueves 14 de marzo del cantante español Julio Iglesias, ha sido pospuesto.

La organización Live Nation, promotora de la noche musical, emitió la noticia la semana pasada.

Debido a conflictos en la programación, el espectáculo de Julio Iglesias programado para el 14 de marzo en el Comerica Theater de Phoenix, se pospondrá. Se anunciará una nueva fecha tan pronto como sea posible y en ese momento todas las entradas serán reembolsadas.

Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado. Los reembolsos están disponibles en el punto de compra para quien los solicite; anunciaron en un comunicado.

Según registros, la superestrella española ha vendido más de 300 millones de álbumes en todo el mundo. Entre sus grandes éxitos: "Hey", "De Niña a Mujer", "Quiero" y "Mammy Blue".

El año pasado, la edición en español de Vanity Fair publicó un artículo en su portada que hablaba sobre la salud del cantante a sus 75 años y su bajo perfil público de los últimos años. Poco después de que apareciera la revista, el icónico hispanoamericano anunció la gira por el 50 aniversario, que puso fin a la especulación.

"No he cantado en los Estados Unidos en mucho tiempo. Solía presentarme muy a menudo", le dijo al periódico Houston Chronicle en una entrevista para promocionar la gira. "Pasé unos años escribiendo un libro y haciendo otras cosas, muchas cosas que pasan en mi vida. Decidí volver al escenario porque pensé que me estaba muriendo un poco ... Es para la gente, desde Finlandia hasta China, que me dan la oportunidad de seguir cantando".

Traducción Alfredo García

