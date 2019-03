"Tú me lo pusiste al revés, mi amor. Todo esto es tu culpa, mi vida", reclama la actriz.

La protagonista de Amar a Muerte Angelique Boyer (foto) compartió a través de una publicación en Instagram que fue Sebastián Ruli quien le puso el vestido al revés. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO.- Angelique Boyer utilizó un vestido al revés durante la alfombra azul de los Premios TV y Novelas 2019 y responsabilizó a su novio, Sebastián Rulli.

La protagonista de Amar a Muerte compartió a través de una publicación en Instagram que fue Rulli quien le puso el vestido al revés.

"Tú me lo pusiste al revés, mi amor. Todo esto es tu culpa, mi vida", reclama Boyer.

La intérprete agregó que notó que se percató que le faltaban algunos detalles a la prenda, a diferencia de cuando se lo probó.

"Me lo probé y me quedó perfecto, en el límite de sensualidad, no nos estábamos pasando de nada, todo era perfecto. Pero la neta es que cuando me lo puse dije: 'le faltan piedritas, yo creo que le quitaron piedritas porque cuando yo me lo probé se veía bien, muy decente'. En realidad, igual me cerró, eso es lo más chingón, igual me quedó, pero estaba un poquito escotada", agregó.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/03/11/angelique-boyer-sebastian-rulli-premios-tv-y-novelas/3134492002/