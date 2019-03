En la película “En las Buenas y las Malas”, su personaje también pierde un bebé, por lo que confiesa se sintió reflejada en esta dura experiencia.

A punto de convertirse en madre por segunda ocasión (en mes y medio), la actriz Zuria Vega habló del por qué decidió, a través de su canal “Soy Mamá”, compartir la pérdida de su primer bebé.

“Son momentos súper fuertes en la vida de una mujer y de un hombre, y por eso elegí abrir 'Soy mamá' y por eso elegí este proyecto (la cinta 'En las Buenas y en las Malas'), también cuando leí el guión me hizo resonancia, de pronto te llegan y dices: 'Ay güey, a mí me pasó esto de otra manera'. Cuando uno se abre o dice 'a mí me pasó', diez mujeres más dicen 'a mí pasó'”, indicó.

En la película “En las Buenas y las Malas”, su personaje también pierde un bebé, por lo que confiesa se sintió reflejada en esta dura experiencia.

"A través de mi trabajo, busco generar empatía. Busco proyectos que no sólo cuenten una historia y ya, busco que sean proyectos que lleguen más allá, que toquen fibras y puedan otras mujeres identificarse con el personaje", comentó.

La actriz se encuentra feliz por la próxima llegada de su hijo, por lo que después de tanto trabajo, se tomará este último mes para descansar.

“Estamos a un mes y medio y estoy muy contenta, ha sido un embarazo muy veloz, muy ajetreado, con mucho trabajo entre el final de la novela (“Mi Marido Tiene más Familia), la promoción de la peli, ahora pasando el estreno me voy a guardar un ratito para que nazca el chiquitín. Ojalá esta vez sí pueda ser natural, la vez pasada no se pudo”, puntualizó.

