A través de “Los Mandamientos de una Mujer Chingona”, Susana Zabaleta, Adela Micha y Rebecca de Alba, compartirán las buenas y malas experiencias que han enfrentado a lo largo de su vida, para ser las mujeres que conocemos.

“Detrás de cada mujer, hay una mujer chingona, sin importar la profesión, desde nuestra experiencia es el poder compartir, comunicar vivencias personales. Vivimos en un mundo machista y no es fácil abrirse un camino”, indicó Rebeca.

Susana, Rebeca y Adela, iniciarán sus presentaciones el 13 de abril en Los Ángeles y posteriormente visitarán Houston, San José y Mc Allen.

“La idea es empezar en Estado Unidos y posteriormente hacer nuestro tour aquí (México) , este es un ejercicio que estamos haciendo y que nos está saliendo bien”, señaló Micha.

Adela a espera con estas conferencias, cambiar la frase de “mujeres juntas… ni difuntas”.

“Yo sí quisiera cambiar la narrativa de “mujeres juntas… ni difuntas”, yo a estas dos mujeres las quiero en lo personal y las admiro en lo profesional, nosotras tres nos respetamos profesionalmente, nos tenemos cariño, no hay espacio para conflicto, hay espacio para trabajar juntas, que es lo queremos hacer las tres, nos hemos divertido durante todo el proceso, pero sí me gustaría cambiar la narrativa, las mujeres sabemos ser solidarias y esa es la narrativa que queremos construir, no destruir”, puntualizó.

