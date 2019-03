Ana Brenda aseguró que el motivo de su ruptura, no fue por falta de amor, sino porque la distancia les impedía verse constantemente.

Ana Brenda no descarta regresar con Iván Sánchez, con quien sigue llevando una gran relación. (Foto: Televisa)

A pesar de haber terminado su relación con el actor español Iván Sánchez, Ana Brenda asegura que entre ellos sigue habiendo un gran cariño, tan grande, que sin atreverse a asegurar nada, algún día podría llevarlos a retomar su relación, que terminó, no por falta de amor, sino por la distancia a la que les obligan sus trabajos.

“Terminamos en los mejores términos, todo bien. Si es guapo por fuera, es más guapo por dentro, y él lo sabe, tenemos una excelente relación, no hay cosas que no pudiera decir que no se lo dijera a él. Lo amo, lo adoro y es una persona súper especial. Hay súper buena onda entre los dos. Nos seguimos hablando y siempre vamos a estar el uno, en la vida del otro”, indicó.

MÁS: Ana Brenda Contreras formará parte del elenco de la serie 'Dynasty'

Ana Brenda aseguró que el motivo de su ruptura, no fue por falta de amor, sino porque la distancia les impedía verse constantemente

Protagoniza también la segunda temporada de “Por Amar sin ley”. (Foto: Televisa)

“Es difícil llevar una relación cuando no te ves. Está todo bien, pero realmente no nos podemos ver. No sé qué pueda pasar el día de mañana”, comentó.

Incluso, no descarta volver con el actor.

“Nunca hay que decir de esta agua no beberé, ya lo hablé en su momento. Somos personas normales, somos buenas personas, hay una excelente relación y no quiero decir no o sí (regresaremos)”, señaló.

MÁS: Ana Brenda protagoniza 'Por Amar sin Ley'

Ahora que la actriz grabó la segunda temporada de la serie “Dynasty” aclaró que sus planes continúan en México, por eso decidió seguir siendo parte del elenco de “Por Amar sin ley”, que se estrena este 12 de marzo en Univision.

“Yo creo que me falta mucho por hacer en este país, se presentó la oportunidad de “Dynasty” y ni modo que no la tomara, pero quiero seguir trabajando aquí , quiero dirigir en mi país. Me hubiera gustado estar más tiempo en “Por Amar sin ley”, pero ya tenía el compromiso de Dynasty”, puntualizó.

CONÓZCALA

Aunque participó en la segunda temporada de la serie “Dynasty”, aclaró que sus planes continúan en México. (Foto: La Voz)

Ana Brenda

Nació un 24 de diciembre en Mc Allen Texas

A los 15 años se trasladó a México

Formó parte del reality Popstar México

Fue parte del grupo T’Detila

En el 2005 realiza la telenovela “Barrera de Amor”

Su primer protagónica fue en la telenovela “La que no Podía Amar”

Participó en la segunda temporada de “Dynasty”

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/03/08/ana-brenda-ivan-sanchez-noviazgo/3057450002/