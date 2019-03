El actor asegura que no tiene problemas con la prensa, solo es crítico con algunos medios.

Alberto Guerra aclara que no tiene ningún problema con la prensa. (Foto: La Voz)

El actor Alberto Guerra aclaró que él nunca redactó una carta para hablar mal de la prensa, se mal interpretó una entrevista en donde habló de las malas experiencias que tuvo en el pasado con algunos medios, eso fue todo y se tergiverso.

“Fue sumamente desafortunado, porque yo lo que hice fue contestar una entrevista muy puntal, con preguntas muy precisas, hablando de experiencias pasadas. Si tú le quitas las preguntas a todas mis respuestas, pareciera que yo le hablé a una revista para redactar un comunicado en contra de la prensa, pero no fue así, me hicieron una entrevista muy puntual, muy precisa”, señaló.

Lo que sí lamento, es no haber previsto que sus palabras se pudieran mal interpretar.

“Fue desafortunado de mi parte no haber previsto, no la reacción, sino cómo ser leyó lo que yo escribí. Yo no estaba atacando a nadie, estaba hablando de experiencias que me habían pasado”, indicó.

Finalmente, precisó: “No tengo ni un solo pedo con la prensa”.

