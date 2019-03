La actriz interpreta a Karla en “El Desconocido”: La historia de El Cholo Adrián, la cual se estrenara el 17 de marzo por Cinelatino.

Scarlet Gruber interpreta a Karla en “El Desconocido”: La historia de El Cholo Adrián, la cual se estrenara el 17 de marzo por Cinelatino. (Foto: Televisa)

Para interpretar a Karla en la serie “El Desconocido”, cuya segunda temporada que se estrenará este 17 de marzo por Cinelatino, la actriz Scarlet Gruber nos reveló que vio las entrevistas que le hicieron a Emma Coronel (esposa de “El Chapo” Guzmán).

“Vi entrevistas de la esposa de 'El Chapo', Emma Coronel, y muchas cosas las tomé para este personaje; vi como ella es renuente a lo que estaba pasando, que no quiere aceptar su verdad, y eso es algo que le está pasando a Karla”, señaló la actriz.

En esta segunda temporada, Karla se dará cuenta lo que en realidad padecen las mujeres que se involucran con el narco, lo cual a la actriz, le parece importante que se cuente.

Guillermo Iván y Scarlet Gruber protagonizan la segunda temporada de "El Desconocido". (Foto: Cortesía)

“Puedes decir 'es una historia más de narcos', pero no es así, esta historia no glorifica al narco, puedes ver la realidad, no es la vida gloriosa, es una vida de peligro y que le cuesta cara a todo los que se involucran y los rodean, y es la oportunidad de ver lo padecen las mujeres que se involucran o viven alrededor de los narcos”, puntualizo la actriz.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/03/07/scarlet-gruber-serie-el-desconocido-emma-coronel/3094256002/