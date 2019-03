La modelo ha entablado una batalla en contra del cáncer de piel, a la cual ahora se suma la noticia de la ruptura con su prometido

CIUDAD DE MÉXICO -- Desde el pasado 4 de febrero, la modelo Dayanara Torres ha entablado una batalla en contra del cáncer de piel, a la cual ahora se suma la noticia de la ruptura con su prometido, Louis D'Esposito.

De acuerdo con el portal de People en español, el copresidente de Marvel Studios terminó su relación vía telefónica con la también conductora y actriz el mismo día que ella anunció su enfermedad.

"Le dijo que tenía mucho trabajo y que era demasiado para él", aseguró una fuente cercana a Torres a la revista especializada.

Sin embargo, el periódico puertorriqueño El Nuevo Día aseguró que la ruptura no había sido por el padecimiento de Dayanara, sino porque el empresario vive estresado por su trabajo.

Después del anuncio, la modelo siguió portando su sortija de compromiso las siguientes dos semanas, en su papel de jueza dentro del programa Mira Quién Baila.

"Fue un golpe fuerte para toda la familia. Se habían enamorado de él. (Dayanara) está en shock, no ha reaccionado porque ella no quiere pensar que (la relación) no era conveniente", añadió el informante.

Cuando la boricua anunció su batalla contra el cáncer, a inicios de febrero, dedicó unas palabras a D'Esposito, asegurando que fue él quien le insistió que acudiera al médico para tratar un lunar en la pierna.

Y aunque aún no se confirma oficialmente la ruptura entre la pareja, Dayanara publicó este martes una foto en su Instagram junto al texto: "Fíjate en las personas que hacen un esfuerzo por permanecer en tu vida".

Torres y D'Esposito confirmaron su romance en septiembre del año pasado y en noviembre se supo que estaban comprometidos. La presentadora incluso ya tenía ideas para su boda.

"Yo creo que esta vez sería algo más íntimo, más pequeño. A mí me gustan mucho las montañas, el bosque, mucho verdor... todavía no sé", dijo en una entrevista con Mezcal TV.

