Irina Baeva sigue grabando muy feliz la serie “El Último Dragón".

Quiso dejar claro, que todo lo que se dice, que ha tenido qué ver con Fernando Carrillo, es mentira.

Irina no se inmuta por lo que se dice a su alrededor, sigue trabajando muy feliz. (Foto: La Voz)

La actriz Irina Baeva desmintió que haya perdido su exclusividad con Televisa, como se mencionó en una revista, y aclaró que el dinero que se le paga por esa exclusividad, no es por la cifra que manejó la publicación.

“Algunas cifras mencionadas en las publicaciones, de verdad, que me da muchísima risa, bueno fuera, digo yo. Les quiero aclarar que no tengo ningún roce, ningún problema con la empresa”, señaló a través de sus redes sociales.

Aseguró que continúa muy feliz, grabando la serie “El Último Dragón”, aún cuando hay gente en las redes sociales, que ha pedido que la saquen, luego de que Geraldine Bazán la acusara públicamente de ser la causante de su divorcio con Gabriel Soto.

“Estoy felizmente grabando, muy contenta, estoy muy entusiasmada con el último dragón”, comentó la actriz rusa.

Finalmente, Irina también quiso dejar claro, que todo lo que se dice, que ha tenido qué ver con Fernando Carrillo, es una absoluta mentira.

“En serio, Fernando Carrillo salió varias veces a dar las declaraciones para desmentir la nota y es muy chistoso que sigan insistiendo en lo mismo. Para los que no les quedó claro, reitero, en este caso, yo no lo conozco, nunca en mi vida he sostenido una conversación con él, y esa nota es una total y absoluta mentira”, puntualizó.

