La actriz Silvia Pinal dijo que espera darse tiempo de leer el documento para formalizar su entrada a la producción de Netflix. (Foto: Agencia Reforma)

MONTERREY, NL.- Silvia Pinal será una nueva inquilina de la segunda temporada de la La Casa de las Flores.

La actriz prepara su llegada a la serie dirigida por Manolo Caro, quien ha prometido abordar temas más fuertes que en la primera parte de esta historia.

"Ya me mandaron el contrato hace varios días y no lo he podido firmar porque he estado trabajando, tengo que buscar un día que pueda yo leerlo", comentó la actriz de 87 años.

Aunque todavía no ha firmado el documento para ser una "flor" de esta casa disfuncional de Netflix en la que viven Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Darío Yazbek, Arturo Ríos, Juan Pablo Medina, Luis de la Rosa y Paco León, Pinal dijo que es un hecho su participación en la serie.

"Creo que sí se va a concretar (el contrato), pero necesito leerlo, pero sí lo voy a firmar, seguro que sí", agregó. "Espero que todo salga así, como sueño de oro".

Comentó que ha estado en pláticas con la producción de La Casa... de la que ya se confirmó incluso su tercera temporada (2020).

Lo que todavía no tiene claro o quizás no quiso revelar, es sobre los detalles de su personaje.

"Ya hablé con la gente de La Casa de las Flores, no he llegado a un arreglo, he hablado con ellos, son encantadores, hemos hablado de la serie, yo también les he sugerido no sé qué, no hemos dicho que si voy a hacer esto o voy a hacer lo otro", indicó Pinal.

"La invitación ya está, claro que sí me interesa estar en La Casa de las Flores, es muy hermoso".

Las grabaciones de la segunda temporada arrancaron a principios de febrero en España, de acuerdo a una imagen de Cecilia Suárez en su papel de Paulina de la Mora, que compartió el director en su cuenta de Instagram.

Para la segunda entrega se han confirmado también las actuaciones de Mariana Treviño, María León Barrios, Eduardo Rosa, Loreto Peralta (No Se Aceptan Devoluciones), Flavio Medina, Anabel Ferreira y Eduardo Casanova.

"Los temas que vienen en la segunda temporada son bastante fuertes y es importante que se hable de ellos", dijo Manolo Caro, quien también es el escritor de la historia.

"La Casa de las Flores se ha vuelto un proyecto muy particular en mi vida por el alcance global que ha tenido y la oportunidad que he tenido de abrir fronteras y viajar con él.

"Lo importante, y se lo acabo de comunicar a mi equipo, es 'hagamos lo que sabemos hacer', que es contar una historia que nos gusta darle visibilidad, que pareciera que nunca se pone sobre la mesa, que pareciera tabú, hay que divertirnos, ser hilarantes, críticos y apasionados con lo que hacemos", expresó el director.

Silvia no ha visto su serie

Itatí Cantoral, agradeció a Silvia Pinal y a Carla Estrada, la oportunidad que le dieron de protagonizar “Silvia Pinal Frente a ti”. (Foto: La Voz)

A una semana del estreno de su bioserie Silvia Pinal: Frente a Ti, la diva del cine es fecha que no la ha visto.

"Estamos esperando resultados, todavía no le puedo informar", comentó Pinal al cuestionarle cómo le fue a la serie que se transmite por Las Estrellas, que produce Carla Estrada.

"Yo no he visto mi serie, espero que sea importante tanto para mí como para el público".

