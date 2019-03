La periodista no hablará nada del padre de sus hijos.

Paola señala que antes de dar una declaración, siempre piensa en sus pequeños, por lo que prefiere guardar silencio respecto a su situación actual con su ex esposo Luis Roberto Alves “Zague”. (Foto: La Voz)

La periodista Paola Rojas, se negó a hablar del supuesto problema que tiene con Luis Alberto Alves “Zague” por el monto de la manutención de sus hijos, pues asegura que por respeto a sus pequeños, no hablará de algo que los puede dañar.

“Es complejo, pero yo siempre he buscado la protección a mi familia y por eso no he compartido ninguna declaración que pudiera afectar a quien más me importa, que son mis hijos”, indicó.

Explicó que antes de dar una declaración, siempre piensa en sus pequeños, por lo que prefiere guardar silencio.

“Cómo lo dije alguna vez, no diré nada ante un micrófono, que no pueda explicar a mis hijos que tienen 7 años, entonces ese es mi límite y me parece que cualquier mamá responsable actuaría totalmente así”, indicó.

A pesar de que fue difícil enfrentar el escándalo de tipo sexual en el que se vio envuelto el ex futbolista y ahora comentarista deportivo, que derivó en su divorcio, la conductora asegura que todo lo sucedido, la fortaleció.

“De todo eso hay que aprender, hay que fortalecerse, hay que tomar lecciones y usarlas para bien”, comentó.

