Los visitantes pueden disfrutar de la música en vivo y otros diferentes entretenimientos, además de los juegos mecánicos, la comida y otros antojitos.

El Festival del Avestruz de Chandler comienza el viernes 8 de marzo de 2019. (Foto: Tom Tingle/The Republic)

Hace más de 100 años, el doctor Alexander John Chandler tuvo la idea de que podría llegar a hacer una fortuna criando avestruces en el desierto de Arizona.

Finalmente, este personaje no llegó a hacerse rico con esa idea, pero la ciudad del Valle que lleva su nombre abrazó esa parte de su herencia. Ahora, la edición 31 del Festival de la Avestruz de Chandler se realizará este fin de semana del 8 al 10 de marzo, en el Tumbleweed Park, de esa localidad.

Este año el festival no contará con las tradicionales carreras de avestruces dentro de su programa. Todo debido a que el año pasado, una cebra escapó del área del espectáculo y fue atropellada por un automóvil.

Al día siguiente del incidente, un grupo de personas se reunió para protestar y expresar su preocupación por el trato que reciben los animales en la feria. Tanto el Arizona Republic como lavozarizona.com han contactado a los organizadores del festival para obtener más información y este artículo se actualizará con los comentarios.

Pero el evento sigue contando con mucha diversión familiar durante todo el fin de semana. Los visitantes pueden disfrutar de la música en vivo y otros diferentes entretenimientos, además de los juegos mecánicos, la comida y otros antojitos, que hacen del Festival del Avestruz una esperada tradición del suroeste del Valle.

1. Baile al ritmo de la música

Los artistas que encabezan el fin de semana son el creador de éxitos de hip-hop Flo Rida el viernes, el grupo R & B / funk The Commodores el sábado y Andy Grammer el domingo.

Flo Rida es mejor conocido por los temas ganadores de múltiples discos de platino como "Low", "Right Round", "Good Feeling", "Wild Ones", "Whistle", "G.D.F.R." y "My Home". Los Commodores son una banda ganadora del Grammy cuyos éxitos incluyen "Brickhouse", "Three Times a Lady" y "Still". Grammer es una cantante de pop más conocida por "Honey, I'm Good".

Además de la música en el escenario principal, habrá una variedad de bandas y artistas en el SRP Community Stage, que refleja una muestra del talento local.

2. Avestruces y otros animales

No hay carreras de avestruces en el calendario de este año, pero los visitantes pueden observar estas majestuosas aves en una exhibición que celebra el lugar que ocupan en la historia de Chandler.

Habrá carreras de perros (el Fido 500) y también carreras de cerdos en el festival. Los niños pueden acercarse a los animales en el zoológico de mascotas y habrá paseos en pony.

3. Paseos para los buscan la emoción y los menos aventureros

Eche un vistazo a las atracciones básicas del festival, como el tiovivo, la noria, el tren y el tobogán gigante. Habrá un montón de juegos mecánicos para tentar a los aventureros. El nuevo Mega Flip eleva a los jinetes por el aire y los hace girar de un lado a otro mientras se mueve para crear una sensación de ingravidez. Turbo, un emocionante viaje que debutó en el festival del año pasado, regresa nuevamente.

Se deben comprar boletos para cada paseo, por lo que es posible que se desee comprar una pulsera de viaje ilimitado, dependiendo de cuánto planea estar en el evento con la familia.

Algunos de los juegos más emocionantes requieren de hasta siete boletos cada uno, mientras que los juegos para niños generalmente cuestan tres boletos. Los boletos de viaje cuestan 1 dólar cada uno, 23 dólares si se compran 25 boletos y 70 dólares si se compran 80. Las pulseras de viaje ilimitado cuestan 27 dólares si se compran por adelantado en las tiendas Bashas o Food City o 30 dólares en el festival.

4. Espectáculos para todos

Dele un repaso al programa y al espectáculo Victoria Circus, que presenta un acto de trapecios, payasos y algo conocido como el Globo de la Muerte: con dos motociclistas que desafían el peligro dentro una cápsula cerrada.

¿Alguna vez ha visto a alguien tallar una escultura con una motosierra? Si no, puede verlo en el show de Bear Hollow. Y nos pierda a Mango y Dango, un dúo que incluye acrobacias, malabares, artes aéreas y mucha comedia en su programa.

Los niños (o los adultos) pueden aprender una o dos cosas en atracciones tales como el Profesor Smart Science Show, la exhibición de reptiles y la tienda STEM de Imaginología.

Como siempre, habrá muchos actos ya tradicionales como los malabaristas, narradores y acróbatas.

5. Ofertas de entradas.

Los supermercados Bashas y Food City ofrecen promociones especiales de boletos. Puedes comprar pulseras ilimitadas por 27 dólares en sus tiendas. Cuestan 30 dólares en el festival. No se recomienda comprar una pulsera de viaje ilimitada para niños de menos de 36 pulgadas de alto.

La mejor oferta podría ser el paquete familiar, que incluye dos admisiones para adultos, dos para niños y dos pulseras de viajes ilimitado por 76 dólares. Ese paquete, disponible solo en las tiendas Bashas y Food City, costaría 106 dólares si se compra en la feria.

Los niños pueden obtener una entrada gratis el viernes imprimiendo y coloreando la página para colorear para niños en el sitio web del festival.

Festival de avestruz de Chandler

Cuándo: 8-10 de marzo. 2 p.m.-medianoche viernes, 10 a.m.-medianoche sábados, 10 a.m.-11 p.m. Domingo.

Dónde: Tumbleweed Park, 2250 S. McQueen Road, Chandler.

Admisión: 15 dólares por día; 8 dólares para las edades 5-12 y personas mayores. Los boletos VIP cuestan 50-65 dólares para adultos y 30 dólares para niños e incluyen acceso a la tienda VIP, una comida y tres bebidas.

Detalles: 480-588-8497, ostrichfestival.com.

Traducción Alfredo García



Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/03/05/festival-de-la-avestruz-chandler-arizona/3070519002/