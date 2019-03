Yeka Rosales enfrenta críticas por pintarse la cara de marrón y usar una nariz prostética para parodiar a la actriz indígena mexicana Yalitza Aparicio

Claudio Herrera (der.) dará vida a Alfonso Cuarón, mientras que Yeka Rosales (izq.) será Yalitza. Ambos coincidieron que el enfoque cómico no es hacia su persona, sino hacia el filme. (Foto: Agencia Reforma)

ALBUQUERQUE, Nuevo México – Una presentadora de la cadena Televisa enfrenta fuertes críticas por pintarse la cara de marrón y usar una nariz prostética para parodiar a la actriz indígena mexicana Yalitza Aparicio.

Yeka Rosales recientemente publicó fotos y videos en redes sociales en los aparece con la cara pintada parodiando a la estrella de “Roma” nominada al Oscar.

La artimaña resalta el racismo que algunos académicos dicen que los indígenas aún enfrentan en los medios de comunicación de Latinoamérica.

Rosales fue criticada de inmediato en México y Estados Unidos por la payasada que muchos calificaron de racista, pero ella defendió sus acciones publicando en Twitter fotos con distintos maquillajes, incluyendo con la cara pintada de negro, para decir que parodia a gente de todas las razas.

“Yo no discrimino. Yo interpreto todas las pieles y razas y edades que existen en el mundo”, escribió Rosales.

El vocero de Televisa Alejandro Olmos no respondió de inmediato un email de The Associated Press en busca de comentarios.

En “La Parodia” seguirán apareciendo los personajes ya conocidos, como Luis Miguel, Luisito Rey, Márgara Francisca y “El Indio Brayan” y se suman nuevas caracterizaciones como la de “El Potrillo” y Freddie Mercury, entre otros. (Foto: Televisa)

