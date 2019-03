El actor expresó que se arrepiente haber rechazado trabajar con director mexicano cuando era un estudiante.

Eugenio es ahora quien desea un día trabajar con Cuarón. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

El actor Eugenio Derbez expresó que se arrepiente haber rechazado trabajar con Alfonso Cuarón, cuando este era un estudiantes de cine.

“Cuando Cuarón estaba en la escuela de cine me llamó y me dijo: “soy un estudiante del CCC (Centro de Capacitación Cinematográfica) y voy a hacer una película y me gustaría que actuaras”; y en ese momento, justo me dan mi primera oportunidad estelar en Anabel, y me dan mi primer contrato de planta en Televisa, tenía que escoger en trabajar para un chavito de la escuela de cine, o tomar un papel estelar en Televisa, yo acaba de tener a mi hija y tenía que comer y no lo pensé, dije: “pues Televisa” y le dije: “no a Cuarón", expresó.

Ahora que Alfonso Cuarón, es un laureado director de cine, Eugenio espera en algún momento poder trabajar con él.

“Me encantaría, pero tendría que ser un trabajo especial, porque el cine de Cuarón es mucho más profundo, más dramático, como actor he hecho cosas más comerciales, pero cómo director me gustaría explorar cosas más profundas”, indicó.

Sobrevive a “Dora la Exploradora”

En unos meses más, se estrenará “Dora la Exploradora, live action”, cinta que Eugenio asegura, ha sido la más exigente en su carrera.

“Es el personaje que más me ha demandado en mi carera, fue agotador y sobreviví en la jungla australiana, porque hay una cantidad de animales, por ejemplo, nueve de las serpientes más venenosas del mundo”, indicó.

