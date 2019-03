El actor ignora por completo cualquier problema con algún género, pues él no tiene nada en contra de nadie.

David no hace caso de malos comentarios acerca de su vida personal. (Foto: La Voz)

Seguro de sí mismo, de quién es, el actor David Zepeda señala que no le afecta que se ponga en duda su sexualidad, por lo que pueden hablar lo que quieran, él no se inmuta, pues a él le gustan las mujeres y punto.

“De ninguna manera, no me molestan. No les doy relevancia, mi energía está plasmada en las cosas importantes que son mi vida, mi trabajo, mi carrera y mi familia”, indicó

El actor agrega que ignora por completo cualquier problema con algún género, pues él no tiene nada en contra de nadie.

“Para mí lo más importante y para quienes trabajo, son las mujeres. Amo a los hombres, no tengo nada en contra de ellos , les tengo un gran respeto, pero a mí las que me gustan son las mujeres“, aseguró.

El sonorense deja a un lado los malos comentarios y se enfoca en su carrera, que es lo importante, incluso, cuando surgen estas controversias, le aumenta el trabajo.

“Gracias a Dios, soy una persona comprometida con mi trabajo, y cuando salen esas notas, hay más publicidad y se me toma mucho más en cuenta para otros proyectos”, puntualizó.

