Alfred hizo en este arranque de gira, un emotivo despliegue de los 16 temas que contiene su álbum 1016.

"1016 Tour" abarca más de 20 ciudades de España. (Foto: Roser Gamonal/Cortesía)

Entregado, intenso, rockerísimo, pero igual romántico y nostálgico, el cantautor español Alfred García inició su “1016 Tour”, con dos espectaculares conciertos en la sala Joy Eslava, de Madrid, que lució cartel de sold out las dos noches, en las que llevó a su público “De la Tierra Hasta Marte”.

Alfred hizo en este arranque de gira, un emotivo despliegue de los 16 temas que contiene su álbum 1016, pero igual de su paso por Operación Triunfo, lo mismo acompañándose con su guitarra eléctrica, que con la acústica, al piano o con trombón, su instrumento consentido.

Madrid lo consintió y el joven cantautor catalán les correspondió, plantándose en el escenario de esta mítica sala, como toda una experimentada estrella del espectáculo, con un show muy completo en el que hizo brillar su voz, su música y a su banda.

Luego de una intro con las voces que ya le auguraban una gran carrera, su banda de siete músicos, sonó fuerte para que él entrara interpretando “1016”, tema que da nombre a su disco y a esta gira, prendiendo al público que cantó con él de principio a fin.

Para este inicio rockero, nada mejor que “Insurrección”, mismo tema que cuando concursó en Operación Triunfo, le abriera el camino de lo que hoy marca su estilo.

“Que nos Sigan las Luces”, cerró este preámbulo con el público iluminando el recinto y cantando con él a todo pulmón, imagen que ya es característica de todos los conciertos donde la interpreta.

En esta vorágine de emociones, el catalán dejó la eléctrica para sentarse al piano a cantar en inglés “Barcelona”, mismo idioma en el que compuso y canta “Wonder”, tema que en el primer concierto, interpretó junto a Pavvla Jornet.

Y si él y sus músicos vistieron de astronautas y en la escenografía resaltaba un humeante piano que semejaba el Planeta Rojo, había que llevar al público “De la Tierra Hasta Marte”, primer single de su álbum debut. Momento por demás íntimo y romántico, pero igual intenso y desbordado por el pop rock tan natural de este tema, que lo llevó la segunda noche a subirse al humeante piano y cantar desde ahí, mientras a la guitarra lo acompañaba vibrante, Joe Pérez Orive, que de su juez en Operación Triunfo, pasó a ser uno más de sus admiradores.

Así, en español, inglés, catalán y hasta en portugués, Alfred fue paso a paso demostrando en este escenario, el por qué a sus 21 años, Universal Music le dejó producir él solo su álbum debut, talento le sobra.

Esa perfecta comunión artista público, se repitió con “La Ciudad”, “Volver a Empezar”, “Londres”, “Por si te Hace Falta”, “Sevilla”, “Lo que Puedo dar”, esta última con un brillante solo de trombón.

Cabe señalar que las dos noches seguidas, Carlos Sadness cantó con él a dueto “No Cuentes Conmigo”, tema que compusieron juntos y que está plasmado en “1016”. Carlos y Alfred han consolidado una gran amistad y admiración mutua, que se ve reflejada en una complicidad brutal en el escenario.

Alfred es un ser de entrega, de intensas complicidades, por lo que para patentizar su amor con el público madrileño, nada mejor que cantarles “Madrid”, en la que describe las emociones que despierta en él la capital española y su gente.

Sin límites, el señor García hace de su propio guión lo que quiere (él mismo produce el show), por lo que le da espacio a las íntimas “Et Vull Veure”, “Vete de mi” y “Amar Pelos Dois” que si le place, solo por emoción, las canta entre el público o a capela o no; o lo mismo que se sienta la piano para cantar “360”, un tema que no ha grabado, o sus versiones de “Don´t Stop the Music” o “City of the Stars”.

La noche del debut lo acompañó en escena, de forma improvisada, Rayden, que adelantó con él, al piano, una parte de “Comunicado Oficial”, que compusieron al alimón y que esperan quede incluida en alguna próxima producción.

Entre esta locura musical, tampoco falta “Let me go” ni “Himno del Prat”, que aunque no está incluida en el set list, da emotivo cierre al concierto, cantándola el público con brazos arriba.

Ovación para Alfred y su “1016 Tour”.

