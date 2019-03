Luego de darse a conocer el divorcio de su ex pareja y Enrique Peña Nieto, el productor expresó que ha estado pendiente de sus hijas, apoyándolas.

José Alberto Castro asegura que su prioridad son sus tres hijas (aquí con Sofía, la mayor), por lo que lleva una buena amistad con Angélica Rivera. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

Luego de darse a conocer el divorcio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, el productor José Alberto Castro expresó que ha estado pendiente de sus tres hijas apoyándolas, al igual que a la madre de ellas, de quien se considera un buen amigo.

“Siempre estoy con ellas al lado, apoyándolas en lo que necesitan, en lo que ellas me necesitan, con una llamada, en persona”, indicó.

El productor no quiso ahondar en el divorcio de Angélica, pues aseguró que es un tema que no le compete.

“Esa es una circunstancia que no compete a mí, no puedo emitir ningún tipo de opinión al respecto, tengo una gran comunicación con ella por la vida de mis hijas y nuestra preocupación siempre van a ser nuestras hijas. Eso es lo qué hay y es parte de este negocio y es parte de este medio”, comentó.

Aseguró que sus hijas siempre han sido su prioridad, por ello mantiene una amistad con Angélica Rivera.

“Son las dos (amistad y cordialidad), si queremos que nuestras hijas crezcan con valores y con una estructura, tenemos que llevar una buena amistad”, señaló.

Sobre la posibilidad de tener a Angélica Rivera en uno de sus proyectos, el productor descarta en estos momentos trabajar con ella.

“Ahorita no tengo algún proyecto en particular, pensado en eso. No es que yo le dé trabajo o no, lo importante sería tener un proyecto que vaya de acuerdo con ella”, puntualizó.

