La actriz aseguró que no ha recibido ni un reclamo, ni una disculpa, por parte de Gabriel Soto.

Geraldine no se arrepiente de haber hecho público el motivo de su separación y posterior divorcio de Gabriel Soto. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

Después de que Geraldine Bazán compartiera con sus seguidores que su divorcio con Gabriel Soto se debió a que él le fue infiel con Irina Baeva, la actriz aseguró que no ha recibido ni un reclamo, ni una disculpa por parte de su ex esposo, ni de nadie.

“Yo no recibí ni reclamos, ni disculpas”, comentó la actriz, quien expresó que no se arrepiente de haber contado que Gabriel le fue infiel con Irina y de cómo siente que se burlaron de ella.

“Para nada (me arrepiento)”, indicó.

La actriz respondió de forma escueta, pero contundente, a si le gustaría convivir con Irina Baeva, como ella se lo pidió en un video.

“No mi amor”, señaló.

Sobre los comentarios que se han hecho de que Irina intercambiaba mensajes con Fernando Carrillo, mientras vivía un romance con Gabriel Soto, la actriz no quiso opinar.

“Yo no tengo nada qué ver”, comentó.

Finalmente, Geraldine comentó que no se considera especial, ni un ejemplo para otras mujeres, al haber hablado públicamente del motivo de su separación y posterior divorcio, solo dejó claro que es una mujer a la que le gusta hablar con la verdad y ante todo se respeta a sí misma.

“No me considero ejemplo, estandarte para nada, soy una mujer que habla con la verdad de frente y no tengo miedo, y si no tienes miedo y hablas con la verdad no tienes porque avergonzarte o echarte para atrás” , puntualizó.

