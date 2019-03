José Eduardo Derbez aseguró que el viaje que hizo con su familia fue para conocerse y convivir

José Eduardo está encantado de haber tomado vacaciones al lado de toda su familia Derbez. (Foto: Televisa)

Aunque se especula que las vacaciones que se tomó Eugenio Derbez al lado de sus cuatro hijos: Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, junto con su esposa Alessandra Rosaldo, fue para grabar un reality familiar, José Eduardo lo negó y aseguró que solo fue un viaje muy placentero, en el que él dejó atrás, cualquier resentimiento que hubo en el pasado con su padre.

“Es un viaje nada más que hicimos y no, no, no es un reality”, indicó el hijo de Victoria Ruffo.

“Hablamos muchas verdades, muchas cosas interesantes, fuertes, pero bonitas. No fue un viaje para reclamarnos cosas, yo creo que ya el pasado, ya es pasado y hay que dejarlo ahí”, añadió.

Al cuestionarle si grabaron la convivencia y si en algún momento el público podrá ver algo de esas vacaciones tan significativas, el actor insistió que fue solo un viaje familiar de los Derbez.

Eugenio confirma viaje con toda su familia, aunque no mencionó si es para grabar un reality o simplemente son vacaciones. (Foto: Eugenio Derbez/TV)

Habrá que recordar que los cuatro hijos de Eugenio, tienen una madre distinta, por lo que por diversas cuestiones y aunque se llevan muy bien, no habían podido nunca antes tomarse unas vacaciones todos juntos, ahora se dieron el tiempo, la oportunidad de convivir, y están encantados, pero ahora cada quien regresó a sus actividades.

José Eduardo expresó finalmente que durante el viaje, a quien más extrañó fue a su madre, con quien tiene una relación especial.

“Nos extrañamos muchísimo, nos hizo falta vernos para ir a comer, pero en cuanto regresé, mi mamá estaba cenando con una amiga y llegué a verla, abrazarla y fue muy emotivo”, puntualizó.

