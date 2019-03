La conductora Andrea Escalona asegura que sabía que habría críticas por su llegada al programa “Hoy”, porque es hija de la productora

Andrea Escalona jura que si está en “Hoy” es por méritos propios y no porque sea la hija de la productora del matutino. (Foto: La Voz)

La conductora Andrea Escalona dejó claro que no le quitó el lugar a Natalia Téllez en el programa “Hoy”, ya que ella tenía otros proyectos que le impedían seguir en la emisión.

Andrea asegura que cuando su mamá, Magda Rodríguez, productora de “Hoy”, le propuso entrar en el lugar de Natalia, de inmediato pensó en las críticas, sin embargo, es trabajo y a ella nadie le ha regalado nada, pues durante varios años (en TV Azteca) se ganó un lugar como conductora, por lo que decidió aceptar.

“Sabíamos que no iba hacer fácil, Natalia tiene otros proyectos y renunció al show, yo no le quito el lugar a nadie, se abrió ese espacio, esa oportunidad y siempre he demostrado con trabajo el lugar que tengo. Ya sabíamos que así iba a ser desde un principio, mi mamá y yo no la quisimos rifar”, indicó.

Expresó que debido a que proviene de una familia de artistas, sabe lo importante que es ganarse un lugar en la televisión.

“No sé si la gente lo sepa, yo vengo de una familia de artistas, mis abuelos eran actores, mi mamá productora, siempre he respetado el medio, es algo que tengo en las venas, yo hago la televisión para la gente de la tele, le hablo a la señora de la tortillería, de la panadería y no a los que tienen redes sociales, no le hablo a los millennials, no es un público que busco”, indicó.

