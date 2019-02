El conductor confesó que extraña a Atala Sarmiento quien durante años fue su compañera en Ventaneando.

Story Highlights El conductor aseguró que respeta la versión de Atala y la de Pati Chapoy, pero él tiene su opinión

Pedrito Sola no se complica la vida, él respeta a todo mundo y no tiene problemas con nadie. (Foto: La Voz)

Aunque Atala Sarmiento no concluyó su trabajo en “Ventaneando” en buenos términos con Pati Chapoy, y muchos de sus compañeros le han dejado de hablar, Pedro Sola confesó que la quiere y la extraña.

“Atalita se fue, la extraño porque la quiero, muchos años estuvo sentada junto a mí, me encanta su trabajo y me encanta ella”, indicó.

Sin querer entrar en dimes y diretes, el conductor aseguró que respeta la versión de Atala y la de Pati Chapoy, pero él tiene su opinión.

“Cada quien tiene su versión de las cosas, yo más o menos me sé las verdaderas y cada quien tiene su opinión y su versión, no me peleo con nadie, yo no he discutido con nadie”, indicó.

MÁS: Atala Sarmiento dice que no le afecta que hablen mal de su matrimonio

Pedrito dijo que a él no le gusta tener problemas con nadie, que está muy contento de trabajar en TV Azteca, que ha sido la única televisora en la que ha estado, que jamás ha recibido propuestas de Televisa ni para ir de invitado, aunque acepta que iría a “Hoy”, porque es amigo de Carmen Armendáriz (quien fue la que lo llevó a la televisión).

“Yo tengo acá (TV Azteca) 23 años de trabajar, empecé a hacer la tele allí y el día que deje de hacer la tele la dejaré de hacer allí, nadie me ha ofrecido nada. Si me invitan y en Azteca no hay problema, iré, porque conozco a la productora, a su hija y a los que están ahí”, señaló.

MÁS: Regresa Atala Samiento a Televisa

Sobre la demanda que enfrenta Pati Chapoy y TV Azteca con Gloria Trevi, el conductor explicó que esos son asuntos que no le confieren.

“Ella (Pati) no me cuenta, eso son asuntos de ella y de la empresa, ella y yo platicamos de nuestras vidas”, comentó.

Pedro formará parte del elenco “El Tenorio Cómico 4ta Transformación”.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/02/27/pedro-sola-atala-sarmiento-ventaneando/3007797002/