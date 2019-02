A pesar de no vivir en Venezuela desde hace varios años, a la actriz le preocupa la situación de su país.

La actriz venezolana Marjorie de Sousa se dijo muy agradecida con México, ya que además de ser el país donde nació su hijo, le ha dado abrigo a ella y a su madre, quien ya pudo obtener papeles para vivir legalmente aquí.

“Amo este país tanto que decidí tener a mi bebé en este país, gracias a eso mi mamá ya obtuvo papeles acá y eso me da paz, tranquilidad, es horrible no saber a dónde ir, empezar de cero”, indicó.

A pesar de no vivir en Venezuela desde hace varios años, a la actriz le preocupa la situación de su país, ya que ahí todavía se encuentra allá su papá, quien está muy arraigado.

“Por trabajo, no por temas políticos, salí de Venezuela hace muchos años, y gracias a Dios y eso me ha permitido ayudar a mi familia. Mi papá todavía no sé si se vaya a Portugal, él es portugués, se fue a Venezuela hace muchos años, ama a Venezuela y dice que va a esperar ahí hasta los últimos momentos”.

Consternada por todo lo que está sucediendo allá, lamentó que se esté quemando la ayuda humanitaria.

“Lo mas triste es cómo se quema la ayuda humanitaria, porque la necesitamos, no se imaginan la cantidad de niños que no tienen qué comer”, comentó.

Por otra parte, Marjorie quiere ya pasar página de su problema con Julián Gil, y evade de forma cortés, pero contundente, cualquier tipo de pregunta al respecto, prefiere centrarse en “Un Poquito Tuyo”, su nueva telenovela, en la que comparte créditos con Jorge Salinas, misma que se estrenó este lunes, a través de Imagen Televisión.

