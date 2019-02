El actor asegura que tiene las puertas abiertas en Televisa, aunque hoy trabaje en Imagen.

El actor confesó que en esta telenovela, tenía miedo de trabajar con Lorena Herrera

Luego de concluir su contrato de exclusividad con Televisa, el actor Jorge Salinas asegura que no sintió que su carrera terminara, ya que inmediatamente recibió la propuesta de protagonizar la telenovela “Un Poquito Tuyo”, en Imagen.

“Yo siempre sabía que la vida continúa, estaba muy cómodo ahí (en Televisa), me quieren, me consentían, me daban exclusividad, es un decir: “me interesa que trabajes conmigo, no quiero que te vayas para otro lado”, siempre fui arropado, pero se terminó y llegaron otros proyectos”, indicó el actor.

En un futuro, Jorge espera regresar a trabajar en un proyecto a la televisora donde comenzó su carrera y obtuvo grandes éxitos, pero mientras, disfruta el trabajar en Imagen o en donde le ofrezcan buenos proyectos.

“Yo terminé con Televisa de forma muy agradable, honesta, y ahora estoy terminando este proyecto en Imagen Televisión”, indicó.

El actor confesó que en esta telenovela, tenía miedo de trabajar con Lorena Herrera, aunque se ha llevado una grata sorpresa

“Tenía un poco de temor de trabajar con ella, es una mujer que impone, por su forma de hablar, su imagen, no sabía qué iba a pasar entre nosotros, desde que me dijeron que ella estaría en el elenco, me espanté, pero me ha sorprendido, es una actriz muy profesional, encantadora, una dama”, puntualizó.

