La actriz se defendió de quienes la acusan de haber solapado la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva.

Cecilia aclara que no es responsable de lo que hacen o dejan de hacer sus compañeros, por lo que le parece fuera de lugar que la acusen de “solapar” supuestas infidelidades. (Foto: La Voz)

Luego de que en redes sociales acusaran a Cecilia Galliano “de haber solapado” la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva, la actriz se defendió, asegurando que jamás ha intervenido en la vida privada de ninguna persona, por lo que le parece fuera de lugar que “le reclamen” por esta situación ajena a ella.

“Yo no me presté a nada… y no soy niñera de nadie… yo trabajé en esa obra, pero mi vida privada es mía y la de los demás también… no le cuido su sexualidad a nadie”, expresó la actriz.

Habrá que recordar que Cecilia trabajó con Gabriel e Irina en la obra “Por qué los Hombres Aman a las Cabro..”, y ahí supuestamente, según Geraldine Bazán, inició la relación entre Gabriel e Irina, por lo que ahora hasta ella es blanco de crítica en redes.

Pese a la razón en las palabras de Cecilia, la han “acribillado” por este tema con comentarios por demás dolosos, que confiesa, hace a un lado.

“Por favor, Cecilia fue la cómplice de todo ese 'romance' siempre estuvo cuando esos dos andaban juntos”… “Cecilia Galeano fue la tapadera de Gabriel Soto”…“Y Cecilia Galiano era la tapadera de los dos! ”, le han escrito.

