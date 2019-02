Esta es una lista de algunos de los festivales de música que se saben se realizarán hasta ahora, pero no sorprendería si se agregaran algunos más.

El Festival de música de McDowell Mountain regresa al parque Margaret T. Hance en marzo, señalando el comienzo de la temporada de festivales de música en Phoenix.

Al parecer hay un festival para cada gusto, desde los ritmos de EDM hasta el Country Thunder.

Esta es una lista de algunos de los festivales de música que se saben se realizarán hasta ahora, pero no sorprendería si se agregaran algunos más.

Festival McDowell Mountain Music (M3F)

Además de los consagrados Odesza, Empire of the Sun y Umphrey's McGee, el festival presenta actuaciones tan notables como Kurt Vile y los infractores, Margo Price, Toro Y Moi, Marian Hill, Big Wild y Jungle.

Phoenix Afrobeat Orchestra, Noodles y Uncommon Good representarán al equipo local en este evento cien por ciento sin fines de lucro, establecido desde 2004, y que se ha convertido en un festival imperdible para los fanáticos de la música.

Detalles: 3 p.m. Viernes a domingo, 1-3 de marzo. Parque Margaret T. Hance, calles Segunda y Portland, Phoenix. 60 dólares / día; 125 dólares para el pase de tres días. m3ffest.com.

Innings Festival

Incubus encabeza la cartelera del sábado en este festival de dos días con la temática de béisbol, con Sheryl Crow, Cake, Grouplove, Blues Traveller, Roger Clyne y las estrellas de Guster, Black Pistol Fire, y Dorothy y el Proyecto de Béisbol, para la noche del primer día de la Liga del Cactus.

Eddie Vedder encabezará el domingo con Jimmy Eat World, Band of Horses, St. Paul & the Broken Bones, Shakey Graves, Liz Phair, Mat Kearney, G. Love & Special Sauce y The Record Company.

Detalles: 3 p.m. Sábado-domingo, 2-3 de marzo. Tempe Beach Park, 80 W. Rio Salado Parkway. 130 dólares por un pase de dos días; 99 dólares por un solo día. inningsfestival.com.

Festival Flying Burrito Music & Food

El festival Flying Burrito regresa con mucha música en cuatro escenarios, un cuadrilátero de lucha libre y más de 50 tipos de burritos. ¿Qué más se podrías pedir?

La cartelera de este año incluye a Bane's World, Sergio Mendoza y La Orkesta, Donna Missal, Suffers, Soft Kill, The Kvb, Playboy Manbaby, Jerusafunk, Calumet, Mariachi Rubor, Kolars, Nanami Ozone, Pinky Pinky, Pro Teens, Illuminati Hotties, Strange Lot, Numb.Er, Mute Swan, Bizou, Hazey Eyes, Bogan Via, Jerry Paper y Citrus Clouds.

Detalles: 4 p.m. Sábado, 9 de marzo. Crescent Ballroom, 308 N. Second Ave., Phoenix. 12 dólares. 602-716-2222, crescentphx.com.

El roadshow

En su décimo año, la gira Roadshow trae a Matthew West, Michael W. Smith, Tenth Avenue North, Matt Maher y Leanna Crawford a la Universidad del Gran Cañón para una noche de música cristiana contemporánea.

West ha encabezado las listas de popularidad cristianas con varios éxitos, incluyendo "Más"; "Lo eres todo"; "Los movimientos"; y "Hola, me llamo".

Detalles: 6 p.m. Domingo, 10 de marzo. Grand Canyon University Arena, 3300 W. Camelback Road, Phoenix. 20- 160 dólares. 602-639-8979, gcuarena.com.

Pot of Gold Festival

Lucky Man Concerts y Steve Levine Entertainment traen a la luz las estrellas para el quinto festival anual de música Pot of Gold, con Post Malone, Lil Wayne y Ozuna encabezando la lista, cuando el festival se mude a su nueva sede en el Steele Indian School Park.

Otros presentaciones incluyen Ice Cube, Snoop Dogg, Kodak Black, Young Thug, Jhene Aiko, Lil Pump, Lil Baby, Máscara de esquí The Slump God, Gunna, Young Dolph, Tinashe, Saint Jhn, Young MA, Tyla Yaweh, Doja Cat, asiático Muñeca, Preme y otros más por anunciar.

Detalles: viernes-domingo, marzo 15-17. Steele Indian School Park, 300 E. Indian School Road, Phoenix. 130 dólares por un solo día; 199 dólares por dos días. 480-829-0607, luckymanonline.com.

Arizona Bike Week

Arizona Bike Week tendrá un comienzo precipitado el miércoles con Buckcherry, seguido de George Thorogood y los Destroyers el jueves, 3 Doors Down el viernes y Godsmack el sábado.

También tendrán bandas locales que tocarán en las horas previas al evento principal de cada noche, incluidos Dierdre, Sara Robinson Band y Conrad Varela.

Detalles: 9 p.m. Miércoles a sábado, 11-15 de abril. The RockYard at WestWorld of Scottsdale, 16601 N. Pima Road. 28 dólares entrada de un solo día para miércoles y jueves; 33 dólares admisión de un solo día para viernes o sábado; 63 dólares pase de fin de semana. azbikeweek.com

Phoenix Lights

El quinto festival anual de Phoenix Lights trae a Kaskade, Excision, Arty, A $ AP Ferg; Claude Von Stroke, Decadon, GRiZ, Jay Lumen, Jeremy Olander, Malaa, Mostaza, Party Favor, San Holo, Sasha, Shiba San, Spencer Brown y Throttle.

Detalles: de 5 p.m. a 2 a.m., viernes y sábado, 5 y 6 de abril. El parque del W. Wild Horse Pass, Wild Horse Pass Road, en Chandler. Admisión general 149 dólares; 249 dólares VIP; 619 dólares Platinum VIP. phoenixlightsfest.com.

Rumbo al Country Thunder

La ciudad de Florence está celebrando el mayor festival de música country del suroeste, con una pequeña fiesta local. La fiesta previa al festival cuenta con artistas country que son promesas proporcionadas por la estación de radio KMLE, y habrá comida, bebidas y más.

Detalles: 5-11 p.m. Sábado, 6 de abril. Calle principal histórica, Florence. Gratis. 520-868-7585, florenceaz.gov.

Country Thunder

Country Thunder Arizona ha alineado una gran cantidad de estrellas con sets de Chris Stapleton, Tim McGraw, el héroe local Dierks Bentley y Brett Eldredge.

La cartelera también cuenta con los Hermanos Osborne, High Valley, Restless Heart, Trace Adkins, Clay Walker, la agrupación original de Lonestar, Abby Anderson, Brandon Lay, Marty Stuart y sus fabulosos, Morgan Evans, Craig Campbell, Austin Burke, Josh Abbott Band y los hermanos Hunter.

El dúo cómico Willams & Ree también actuará.

Country Thunder tuvo un año récord en Arizona el año pasado, además de ganar el Premio al Festival del Año de ACM.

Detalles: jueves a domingo, 11-14 de abril. 20585 E. Price Station, Florence. 75 dólares diarios; 160 dólares pase de fin de semana; Experiencia de platino de 6000 dólares. countrythunder.com/az.

Days on the Green

Slightly Stoopid y Sublime with Rome encabezarán la inauguración del Festival de Música Days on the Green en Fear Farm.

Todos los artistas mezclan elementos de reggae, músicas del mundo, punk y blues. El festival incluye dos escenarios con bandas nacionales y locales, producción de vanguardia, un área de comidas, una de vendedores y más.

Inicia el viernes 19 de abril con Iration, Tribal Seeds, Common Kings, Fortunate Youth, Hirie y Tyrone's Jacket.

Sublime with Rome el sábado 20 de abril, con Dirty Heads, Katastro, Pacific Dub, Bikini Trill, The Supervillains, Law y Barefoot.

Detalles: mediodía. Viernes, del 19 de abril al sábado 20 de abril. Fear Farm, 2209 N. 99th Ave., Phoenix. 55 dólares por día; 94.50 dólares pase de fin de semana; VIP 132.50 dólares diariamente; 250 dólares de fin de semana VIP.

Deadbeats 420

Este festival de EDM está encabezado por Zeds Dead con Troyboi, Liquid Stranger, 1788-L y Blanke. El nombre del festival se refiere en parte al sello de los artistas canadienses y en parte a la fecha del festival, que es ampliamente considerada como una ocasión para celebrar fumando mariguana.

Detalles: 6 p.m. Sábado, 20 de abril. Cuero crudo, 5700 W. North Loop Road, reservación Gila River. 45- 85 dólares. 480-502-5600, relentlessbeats.com.

UFEST

Lo principal en el festival KUPD de este año está encabezado por Limp Bizkit con Killswitch Engage, Parkway Drive, DED y más actuaciones por anunciar.

Dirigido por Fred Durst, Limp Bizkit estuvo entre los festivales más exitosos del movimiento de rap-nu-metal después de romper con "Nookie" y encabezar las listas en la radio alternativa con "Re-Arranged". Ambos sencillos aparecieron en un top-chart de 1999, siete veces premio platino, titulado "Otro significativo".

Detalles: 2 p.m. Sábado, 20 de abril. 2100 W. Rio Salado Parkway. 39- 175 dólares. ticketmaster.com.

Wet Electric

Es el décimo aniversario de la fiesta en la piscina más grande de Estados Unidos, en Big Surf Waterpark.

Incluso las personas en Relentless Beats consideran que este es el festival más divertido que se hace con artistas y DJs actuando en un escenario flotante masivo en medio de una piscina de olas de 2.5 millones de galones, con toboganes, lujosas cabañas, bares y más.

Headliners incluyen RL Grime, Benny Benassi, What So Not y Tails.

Detalles: mediodía sábado, 27 de abril. Big Surf, 1500 N. McClintock Drive, Tempe. 49 dólares; Los pases y paquetes VIP comienzan en 99 dólares. Los casilleros están disponibles para alquiler a 14 dólares más tarifas. wet-electric.com.

FORM Arcosanti

El Festival anual de tres días de Hundred Waters regresa a la ciudad experimental de Arcosanti, al norte de Arizona.

Los artistas principales incluyen Florence + The Machine, Skrillex, Pussy Riot, Tim Hecker, Anderson .Paak, Kaytranada, Japanese Breakfast, DJ Koze y Fútbol americano.

Otros artistas incluyen JPEGMAFIA, Bonobo, Julia Byrne, Canal Tres, Snail Mail, Fie, Vagabon, Khruangbin, Kelsey Lu, Kilo Kish, Serpentwithfeet, L'Rain, Miya Folick, Lafawndah, Mary Lattimore, Lonnie Holley, Sasami, Melanie Faye, Miya Folick, Mormor, Mulatu Astatke, Nicola Cruz, Peggy Gou, Tasha, Tirza, Trayer (de Hundred Waters), y una actuación en solitario de Destroyer.

Aja Monet, Yrsa Daley-Ward y Watsky leerán poesía.

El festival también contará con el "proyecto de realidad mixta" de Sigur Rós y una conversación entre Florence Welch y Nadya Tolokonnikova de Pussy Riot.

Detalles: viernes-domingo, 10-12 de mayo. Arcosanti, a unas 65 millas al norte de Phoenix, cerca de Cordes Junction. 379 dólares, experienceform.com.

