Con la cinta “Roma”, Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, han logrado poner en lo alto el nombre de México en todo el mundo, pero su máxima cita la tienen este domingo 24 de febrero, en la ceremonia 91 del Oscar, que se realizará en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en donde la cinta tiene 10 nominaciones, entre ellas la de los tres: Cuarón a Mejor Director; Yalitza a Mejor Actriz y Marina a Mejor actriz de Reparto.

La sencilla, pero profunda esencia de “Roma”, que ha logrado conmover al mundo, es un relato muy personal de Cuarón, quien luego de haber terminado de filmar su cinta “Gravity”, deseaba hacer una película que hablará de su niñez, pero principalmente que tendiera un homenaje a Libo, la mujer que había cuidado de él y sus hermanos, y así fue cómo surgió “Roma”, como relato que visibilizara a todas aquellas mujeres humildes que vuelcan su vida en cuidar de otra familia.

“Cuando estaba terminando mi película anterior (“Gravity”), me prometí que la próxima sería algo más simple y más personal”, señaló.

Para Cuarón, era importante volver a filmar en México, en español y aún más, hacerlo en la colonia de la Ciudad de México, donde había crecido, situarla en aquellos primeros años de la década de los 70.

“Fue muy liberador volver a filmar en mi lengua materna. El español que hablamos es chilango, que tiene acento, que hace saber que eres de la Ciudad de México. Yo sueño en chilango, me resulta orgánico e instintivo. Existían ciertas sutilezas en el lenguaje de aquella época que yo quería rescatar”, señaló.

Para Yalitza Aparicio, una maestra dedicada a su profesión , “Roma” ha sido un parteaguas en su vida, porque aunque siempre deseó ser actriz, jamás imaginó pisar un set, protagonizar una cinta dirigida por Alfonso Cuarón, y menos ir por el mundo recibiendo reconocimientos y llegar a ser nominada a un Oscar como mejor actriz, sin embargo, hoy después de ver todo la atención que ha ganado su trabajom desea ser una inspiración para otras mujeres.

“Mucha niñas de mi comunidad se sienten motivadas a continuar con los sueños que tienen, no solo con ser actrices, ser modelos, cantantes, porque esto es algo que no te pertenece por ciertos estereotipo que vas teniendo en la cabeza.

“Yo me alejé del cine y de todo lo que tenía que ver con este medio, porque sentía que no me pertenecía a mí, era un mundo de sueño, al que yo no podía aspirar, porque ninguna mujer que veía en pantalla se parecía a mí, pero la vida me dio un cambio drástico”, comentó.

Yalitza, quien acudió al casting de “Roma” solo por curiosidad, acompañando a otra persona, se quedó con el papel casi sin querer, lo que le cambió por completo su vida y aún cuando ha sido duramente criticada por actores mexicanos, ignora los malos comentarios y aprende de los buenos.

“He tomado todos esos comentarios buenos, porque eso te ayuda a sostenerte, a no perder los pies de la tierra, y aquellos comentarios ofensivos, no los volteo a ver, es darle mayor importancia si los comparten, si los contestan, hay que respetar la opinión de cada uno, porque eso nos hace ser únicos”, comentó.

Por su parte, Marina De Tavira, quien tiene una gran trayectoria histriónica, confiesa que no esperaba ser nominada al Oscar, por lo que para ella, ya es un triunfo estar compitiendo con actrices a las que ella admira.

“Una de las cosas que agradezco por este reconocimiento es que también se lance una luz hacia el trabajo que he venido haciendo por años. Ya gané, esta nominación es un reconocimiento a mi trabajo. Así como no tenía expectativas de ser nominada, tampoco la tengo de ganar. Quiero disfrutar cada momento. El hecho de compartir con estas grandes actrices, que he seguido por años, ya es suficiente”, indicó.

