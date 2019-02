El actor espera que Aparicio tenga la oportunidad de interpretar otros personajes.

Rodrigo, quien suma 30 años de carrera histriónica, considera que el hacer un buen trabajo, en una sola película, no hace a nadie actor, eso es un título que hay que ganarse a través de distintas interpretaciones. (Photo11: La Voz)

Con una destacada carrera histriónica de 30 años, Rodrigo Murray considera que por un trabajo, no se le puede llamar actriz a Yalitza Aparicio, quien ha cautivado internacionalmente por su actuación en “Roma”, reconoce que hizo un muy buen trabajo, pero espera tenga más oportunidades de interpretar otros personajes para ganarse el título de actriz.

“Me encantaría verla siendo actriz, interpretando otro personaje, me encantaría verla interpretando a Cleopatra. Ha hecho un trabajo en su vida, Marina de Tavira sí es una actriz, porque lo ha demostrado con un montón de personajes, ella (Yalitza), hace una gran interpretación en el trabajo que tiene, pero no por clavar un clavo, eres carpintero, me parece que quien es carpintero, lleva una gran trayectoria, y ojalá la señorita Aparicio pueda continuar en esta carrera”, indicó el actor.

Aún cuando Yalitza fue nominada a un Oscar en la categoría de Mejor Actriz, por su actuación en “Roma”, Rodrigo, quien es hijo del primer actor Guillermo Murray, insiste en que solo es un reconocimiento por un trabajo, y no por eso tiene garantizada una carrera histriónica.

“La carrera de la señorita Aparicio es muy infantil, ha hecho un trabajo cinematográfico” Rodrigo Murray, actor

“Ningún premio te garantiza eso. El premio es una consecuencia de un trabajo, no creo que el premio te garantice la calidad de tu trabajo. La academia también se equivoca, te acuerdas cuando premiaban a los niños, cuando había niños que hacían un primer trabajo, como Harry Potter, niños de ocho, nueve años, donde no vas aplaudir una trayectoria, sino un trabajo al que le fue muy bien en taquilla, y esos niños, lo que tienen qué hacer, es consolidar una carrera. La carrera de la señorita Aparicio es muy infantil en ese sentido, ha hecho un trabajo cinematográfico, no más, me encantaría verla más”, indicó.

Espera que Yalitza tenga la oportunidad de interpretar otros personajes y no sólo el de la señorita de servicio.

“Ojalá que le den la oportunidad a ella de interpretar otro personaje que no sea la chica del servicio particular de una casa, ella tendría que tener la oportunidad a lo mejor como maestra, de interpretar a una maestra o a Cleopatra, ese tipo de cosas nos gustaría ver y decir: “mira, qué padre nos llevamos una sorpresa”, indicó.

El actor estuvo presente en la presentación de la segunda temporada de la serie “Renta Congelada”.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/02/21/rodrigo-murrya-yalitza-aparicio-roma/2939589002/