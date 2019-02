La actriz decidió hablar para “proteger” a sus hijas de la nueva pareja de su ex, a quien considera una mala persona.

La actriz Geraldine Bazán explicó que el motivo por el que hizo un video acusando a Irina Baeva de ser la causante de destruir su matrimonio con Gabriel Soto, se debe a que se enteró que pretendían utilizar a sus hijas para limpiar la imagen de la rusa, haciéndoles supuestos paparazzis, conviviendo con ella, y no lo va a permitir, pues no quiere que sus dos pequeñas convivan con ella, porque la considera una mala persona.

“Me dieron indicios de que por parte de la empresa de publicidad y de managment, quieren utilizar a mis hijas para crear paparazzis y notas para limpiar la imagen de alguien más, y eso no lo voy a permitir, por eso les digo 'con mis hijas no se metan', es todo”, indicó.

Reiteró que debido a que considera que Irina actuó con maldad, para que ella se enterara de la relación que mantenía con Gabriel, desea mantenerla alejada de sus hijas.

“Creo que alguien que es capaz de hacer algo como lo que me hicieron, no podría tener la confianza de que mis hijas estén al lado de una persona así, y creo que todas las mamás lo entenderán, ninguna mamá quiere que sus hijas estén al lado de una mala persona”, comentó.

Respecto a las declaraciones de Gabriel en donde aseguró que Geraldine contó lo que convino, pues ellos siempre tuvieron una relación de altibajos, la actriz se defendió asegurando que para ella fue vergonzoso hablar de que lo que había ocurrido.

“Esto sí es vergonzoso, haber pasado por algo así, no veo el donde me convenga el contar algo que me pasó tan doloroso”, puntualizó.

