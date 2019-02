Las actrices desmintieron haber querido boicotear a la protagonista de “Roma”, para que no fuera considerada en la próxima entrega del Ariel.

Karla Souza, Ana Claudia Talancón y Martha Higareda niegan tajantemente haber criticado y boicoteado a Yalitza Aparicio, protagonista de "Roma". (Photo11: La Voz)

Luego de que se dijera que Martha Higareda, Ana Claudia Talancón y Karla Souza, supuestamente formaban parte de un chat de actrices, en el que pedían que Yalitza Aparicio no fuera considerada en la siguiente entrega del Ariel, máximo galardón del cine mexicano, las tres desmintieron, a través de sus redes sociales, haber querido boicotear a la protagonista de “Roma”.

“Los chismes sirven para dos cosas: para vender y para robar energía; Siempre he llevado la bandera de México en alto y por supuesto que siempre he apoyado a todo nuestro talento! Muchas felicidades por las nominaciones al talento mexicano en #LosOscares2019 tienen todo mi apoyo!”, expresó Martha.

Por su parte, Ana Claudia Talancón reconoció el estupendo trabajo que realizaron Yalitza y Marina de Tavira.

“El respeto siempre ha jugado una pieza fundamental en mi carrera y el reconocimiento al trabajo de Yalitza Aparicio, Marina de Tavira y todo el elenco que conforma este proyecto, lo reitero. No caigamos en chismes y notas falsas, el éxito de la película y el momento que esta viviendo nuestra industria, es de lo que debemos hablar”, escribió.

Finalmente, Karla Souza lamentó que se siga pretendiendo poner a las mujeres a pelear.

“Desde que tuve la oportunidad de ver “Roma”, solo he hecho comentarios de apoyo, de las fibras que me tocó y la majestuosidad con la que se cuenta esa historia tan personal y bella. Cuando conocí a Yalitza y a Marina pude abrazarlas y darles las gracias por interpretar sus personajes de una manera tan profunda y honesta”, indicó Souza.

La actriz de series como “How to get Away Whit Murder”, añadió que ella no solo admira el trabajo de Yalitza y Marina, sino de todas las actrices que participan en “Roma”, como Anna Terrazas, Lynn Fainchtein y Gabriela Rodríguez.

“Me parece importante remarcar cómo seguimos como sociedad intentando separar y poner a las mujeres en contra la una de la otra. El éxito de una no desacredita los logros de las demás. No dejemos que planteen discursos falsos. Pese a la reciente circulación de noticias falsas, el discurso que he manifestado en mis redes ha sido el mismo. Apoyo y celebro a mis compañeras”, puntualizó.

