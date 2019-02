Se convirtió el segundo artista en ocupar los lugares uno, dos y tres en los Hot 100 simultáneamente.

CD. DE MÉXICO.- La cantante Ariana Grande encabezó la lista Billboard Hot 100 con los tres sencillos de su último trabajo discográfico Thank U, Next.

A sólo dos semanas de publicar su quinto álbum de estudio, la intérprete logró posicionarse en los puestos uno, dos y tres, con los sencillos "7 rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" y "Thank U, Next".

Grande se convirtió el segundo artista en ocupar los lugares uno, dos y tres en los Hot 100 simultáneamente, después de The Beatles lo lograra en 1964.

A través de sus redes sociales Ariana agradeció a su equipo el apoyo y esfuerzo que le han dado para conseguir el puesto, así como a sus familiares y seguidores.

La artista también rompió el récord al posicionar 11 temas en la lista Hot 100, y una en el Top 40; las canciones forman parte de su más reciente producción.

Grande supera la marca establecida previamente por Cardi B , quien logró nueve de las 40 mejores entradas de Hot 100 el 21 de abril de 2018, cuando su álbum Invasion of Privacy se estrenó.

Todos los gráficos se actualizarán el miércoles en la página oficial de Billboard.

