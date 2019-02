La actriz se dio cuenta que Gabriel la engañaba con Irina, gracias a los mensajes que ella subía para burlarse.

Geraldine cuenta su verdad, acerca de su divorcio con Gabriel Soto, y asegura que el la engañó con Irina Baeva, y además, ella se burlaba. (Photo11: La Voz)

Luego de que Gabriel Soto e Irina Baeva posaran para una publicación en la aseguraron que solo ellos conocían cómo se dio su historia de amor, Geraldine Bazán subió un video a sus redes sociales, en donde afirma que Irina fue la causante de su divorcio.

De acuerdo con Geraldine, todo empezó en mayo del 2017, cuando ella acudió a la obra donde Gabriel trabajaba con Irina, quien se portó hostil con ella, cuando se acercó, a partir de ahí, empezó a sospechar de que había algo entre ellos, sin embargo él lo negó.

“Al momento de saludar a unas de la compañeras de mi ex marido, noté una actitud rara, hostil, de estas actitudes que uno como mujeres intuimos, fue tal la actitud que sentí de esta compañera, que ahora es su pareja actual, que tuve que preguntarle al padre de mis hijas si había algo, él lo negó completamente”, explicó.

Sin embargo, en sus redes sociales, Irina empezó a escribir mensajes indirectos a Geraldine.

“Yo la seguía en redes sociales como a cualquier compañero y empecé a ver mensajes subliminales, por así decirlo, mensajes en el teléfono de la fundación de mi ex marido, que yo apoyaba, imágenes, historias en Instagram, que algo empecé a intuir”, señaló.

Finalmente, la actriz confirmó que Gabriel estaba con Irina, cuando deciden darse un tiempo, debido a que el actor había sido señalado de ser el padre de Matías, hijo de Marjorie, ahí es cuando Irina sube una foto confirmando su relación.

“Ella posteaba una foto, en donde escribía home y estratégicamente o por casualidad, digámoslo así, se veía abajo la maleta de mi ex marido y ahí fue cuando vino el quiebre y me di cuenta que estás situaciones tenían una intención, el que yo me enterara que ellos tenían algo y la más importante lastimarme. Nuevamente enfrento a mi ex marido y él me dice palabras textuales: “es solo un consuelo, la veo de vez en cuando”, explicó.

Fue entonces, cuando decide pedirle el divorcio a Gabriel, mientras que Irina postea una foto que dice “que hermoso desastre estoy haciendo”, situación que le dolió a Geraldine, porque consideró que realmente eso era un acoso en contra de ella, “eso realmente es ciberbullyng y lo hizo para lastimarte”, puntualizó.

Geraldine aclaró que decidió hablar para proteger a su hijas y que el público conozca la verdad.

