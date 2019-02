A lo largo de 11 meses, Arath interpretó a Pancho López, y no fue nada sencillo retomar el personaje.

Ya recuperado de una subida presión por el arduo trabajo, Arath se prepara para debutar este año, como productor de una serie. (Photo11: La Voz)

El arduo trabajo que le exigió el personaje de Pancho López en la telenovela “Mi Marido Tiene más Familia”, aunado a otros proyectos, exigió a Arath del Torre un ritmo de trabajo agotador, por lo que su cuerpo “reclamó” atención, a través de un fuerte dolor de cabeza, del que tuvo que ser atendido de forma especial, sin embargo, el actor asegura que ya se encuentra bien.

“Hay un momento en que el cuerpo habla, nunca me había pasado, que se me subiera la presión, afortunadamente no pasó a mayores”, expresó.

A lo largo de 11 meses, Arath interpretó a Pancho López, y no fue nada sencillo retomar el personaje.

“Hacer a Pancho no es nada fácil, porque la comedia no es fácil, y de 11 meses fue un solo día en que dijo el cuerpo dijo “párale”, afortunadamente ya recuperé el peso que perdí y estoy bien”, comentó.

Aunque el actor sabe que tiene que cuidarse, no dejará de trabajar ya que pronto empezará un nuevo proyecto, que él mismo producirá.

“Es muy probable que me estrene como productor este año, es una serie, está muy bien estructurada”, expresó.

