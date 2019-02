La actriz expresó que es tal cual su vida y no le preocupa lo que Enrique Guzmán piense de su serie, ni su molestia de aparecer en ella

Silvia Pinal está muy orgullosa de contra su vida, primero en un libro autobiográfico y ahora en una bioserie basada en el mismo. (Photo11: La Voz)

Ante el preestreno del primer capítulo, a través de Internet, de la serie biográfica de Silvia Pinal, la actriz expresó que es tal cual su vida y no le preocupa lo que Enrique Guzmán piense de su serie, ni su molestia de aparecer en ella, debido a que no autorizó que se utilizara su nombre.

“No me preocupa para nada lo que le pase al señor Guzmán”, expresó la actriz, quien estuvo casada con Enrique de 1967 a 1976, y procrearon dos hijos Alejandra y Luis Enrique.

La bioserie “Silvia Pinal Frente a ti” producida por Carla Estrada, que se estrenará en México, a través de Las Estrellas, este domingo 24 de febrero, está basada en el libro autobiográfico de la actriz mexicana, quien se encargó de supervisar que fuera interpretado tal cual, además de que ella funge como narradora de su historia llevada a la televisión.

El problema con Enrique, uno de los cuatro maridos que tuvo la reconocida actriz mexicana, se debe a que el cantante no deseaba aparecer como personaje en la bioserie, incluso, ni que se mencionara su nombre, sin embargo, Silvia fue tajante al afirmar que ella está contando su vida y él no tiene por qué autorizarle o no.

Ante el enojo público del cantante, lo que se sabe es que no utilizaran su nombre tal cual, pero sí su figura como esposo de la actriz y la narración que ella cuenta de lo que vivió con él.

Silvia fue madrina de las 100 representaciones de la obra “Hello Dolly”, por lo que se conmovió de ver y ser nuevamente parte de esta puesta que ella protagonizó exitosamente durante varios años.

“La profundidad de revivir todo lo que ha pasado antes, de recibir lo nuevo lo que nos está regalando el señor (Jesús Ochoa) y la señora (Daniela Romo)”, indicó.

A su llegada al teatro, la actriz recordó sus vivencias en el Teatro Insurgentes.

“Cuando me caí, cuando llegue tarde, cuando obtuve premios”, puntualizó.

