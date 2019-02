La bailarina relata como conoció al hombre con el que muy pronto se casará

MONTERREY, NL.- Desde su divorcio en el 2010, tras 12 años de matrimonio, la vida amorosa de Bianca Marroquín parecía estar en el limbo. Permaneció soltera algunos años y sin un pretendiente.

Lo que sería un paseo con su amiga de la infancia, Sharon, un día del 2016, se convirtió en su cita con el amor para la actriz.

A las 17:45 horas la también cantante esperaba impaciente a su compañera en el lobby del hotel Loews Regency, en Nueva York.

"Yo había quedado de ver a Sharon para tomarnos un 'drink'. Estaba lleno el bar y dije 'no me voy a sentar en el bar a esperar a Sharon solita' y me senté en el lobby", recordó la protagonista de Chicago.

"Me llama Sharon y me explica que viene tarde... y (de pronto) entra este hombre (Joseph Schottland) y le llama la atención mi español, pero se sigue a los elevadores. Recuerdo que entró trajeado".

Más tarde, el hombre de ojos azules que impactó a Bianca, volvió a aparecer, pero en jeans y camiseta.

"Se me pone enfrente y me dice 'hola', y me empieza a hablar en español con acento, pero hablaba bastante bien. 'Te escuché hablar español ¿de dónde eres?'. Le dije que era mexicana. 'Qué interesante porque yo estoy viviendo ahorita en España' y me saca plática, pero veo que batalla y le digo que podemos hablar en inglés".

Pues esa persona es hoy su prometido, un financiero de 48 años, divorciado, padre de tres hijas, quien en enero le pidió matrimonio durante sus vacaciones por París.

"Joseph me dijo 'tu inglés es muy bueno y tu español también'... Así empezó la plática, en eso entró mi amiga... Nos despedimos, y Sharon y yo nos fuimos a sentarnos al bar".

Tiempo después, Joseph se dirigió hasta la mesa del rincón donde estaban Bianca y su amiga.

"'Lo siento, espero que no me lo tomes a mal, pero quiero saber si aceptarías ir a cenar conmigo después de que termines con tu amiga' y Sharon fue la que le dijo '¡yes!', porque sabía que tenía años de no tener novio".

Durante la cena empezaron los meseros a pedirle autógrafos y fotos a la tamaulipeca. Él no tenía idea del por qué de esa popularidad.

"Dijo: '¿por qué pasa esto?'. Yo le había dicho que era bailarina y que hacía teatro, pero no le dije que en Broadway".

Tras esa cita, su historia de amor empezó a escribirse, y ahora hasta tienen planes de casarse a finales de abril en la Ciudad de México.

Pese a algunas dificultades, el amor ha prevalecido y actualmente están ilusionados por su boda que será para 200 invitados.

"Joseph es un hombre muy valiente, es muy luchón, cambió todo lo que tuvo que cambiar en su vida para que yo me sintiera bien, para que yo lo aceptara.

"Yo digo que Dios nos quiere mucho y es como si nuestras mamás que están en el cielo se hayan puesto de acuerdo para que nos conociéramos", contó.

