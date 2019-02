La actriz comentó que quizás ha dado más prioridad a su carrera que a su vida personal.

La Miss Universo 1996, Alicia Machado, que se presenta hoy y mañana con la obra Divinas, en el Teatro de la ANDA, contó que actualmente está disponible en el mercado de la soltería. (Photo11: Agencia Reforma)

MONTERREY, NL.- Si a sus 41 años Alicia Machado sigue soltera es por decisión propia y no por falta de oportunidades porque por su vida han pasado buenos hombres.

La Miss Universo 1996 que se presenta hoy y mañana con la obra Divinas, en el Teatro de la ANDA, contó que actualmente está disponible en el mercado de la soltería.

"Yo he tenido suerte (en el amor)", dijo Alicia, quien desde hace cuatro años radica en California junto a su hija Dinorah. "He tenido buenos novios, yo he sido la culpable. No me he casado por culpa mía, yo soy la culpable".

MÁS: Alicia Machado no se arrepiente de sus declaraciones en contra de Gloria Trevi

Desde que comenzó su vida en el mundo de los certámenes de belleza en su natal Venezuela, señaló, su vida ha transcurrido de viaje en viaje.

Comentó que quizás ha dado más prioridad a su carrera que a su vida personal.

"Pero yo he tenido buenas parejas, he salido con buenos hombres, yo he estado más concentrada en mi vida".

Ahora, dijo, existe el término que se le da a la mujer que sale adelante y que es "empoderada".

"Yo vengo de una familia de mujeres empoderadas. Yo nací empoderada. Quizás por eso no me he casado, pero todavía estoy joven, tengo 41 años... quien quite (más adelante se case)".

Si en el futuro conoce a un hombre con el que quiera formar una familia, tendrá que considerar varias cosas.

"Yo soy católica, creo mucho en los mandamientos y sacramentos. Los sacramentos son selectivos, bajo tu propia aceptación. El matrimonio es un sacramento, tú decides si lo tomas o no. Si llego a tomar el sacramento del matrimonio, espero que sea para toda la vida".

A ella sí le gusta el sexo

Nunca antes en su carrera Alicia se había topado con una mujer a la que no le gustara el sexo, porque a ella le sucede todo lo contrario.

Sin embargo en Divinas, la obra donde comparte créditos con Gabriela Spanic, Jessica Coch, Ana Patricia Rojo, Patricia Manterola y Ana La Salvia, le toca ponerse en los zapatos de una mujer que le da asco todo, hasta el sexo.

"Me toca hacer el personaje más difícil que he hecho en toda mi carrera. A ella no le gusta el sexo para nada, como que todo le da asco, pero es muy divertido, hay gente así en este mundo, increíble, pero la hay".

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/02/14/alicia-machado-matrimonio/2870300002/