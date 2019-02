La cantante asegura que dejó protegidos a sus hijos y evitar que alguien más se aproveche.

Ninel aún no decide si adoptará un bebé para complacer a su hijo, que quiere un hermanito. (Foto: La Voz)

La cantante Ninel Conde, confesó que ya hizo su testamento para dejar protegidos a sus hijos Emmanuel y Sofía.

“La verdad, yo sí tengo mi testamento y eso es bien importante, que toda la gente lo tenga, porque no sabemos el día de mañana o al ratito qué va a pasar, y si tienes hijos más. Cuando tienes, gracias a Dios, algún bien, que Dios te haya permitido tener, hay que tener las cosas en orden y eso ya lo tengo listo, incluso al albacea y mis hermanos, todo listo para que no nos dé un golpe ningún chacal”, indicó.

La cantante aclaró que se encuentra bien de salud, a pesar de que se dijo que hace unas semanas había ingresado al hospital por una intervención en los glúteos.

MÁS: Ninel Conde: 'El amor no es lo mío'

“Estoy a todo dar ¿qué no me ven?, ¿me veo mal? ¿O ya necesito mi retoque?, nada más falta que digan que me cambie el sexo”, comentó.

Sobre la posibilidad de adoptar un bebé, para darle un hermano menor a su hijo Emmanuel, la actriz aseguró que aún no ha tomado una decisión.

“Es que mi hijo. es el que me parte el alma que todos los días, me dice: “Mamá quiero un hermanito y quiero un hermanito” y a lo mejor hacemos un bien y adoptamos, pero no sé”, puntualizó la cantante durante la presentación de su línea de ropa.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/02/13/ninel-conde-testamento/2859672002/