El irreverente conductor de 'Mi Pareja Puede' que se transmite por TV Azteca, hizo una aparición en un programa de Televisa

Facundo (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Facundo, conductor del programa de TV Azteca Mi Pareja Puede, que está por estrenar una nueva temporada, hizo una pequeña aparición en la competencia, Televisa.

Sin embargo, confesó que no extraña su antiguo hogar, puesto que el trato que hizo donde está ahora es incomparable.

"Fui a Me Caigo de Risa porque Lalo Suárez (productor) y Faisy (conductor) son compas, y fue una invitación de cuates, fui a subirles el rating y ya les dejé el changarro como lo tenían", bromeó Facundo en entrevista.

El conductor destacó que, contrario a lo otros puedan decir, él está encantado con la televisora del Ajusco.

“La verdad es que no extraño nada por allá, estoy muy contento en Azteca, y es que no había tenido un trato tan directo con mis jefes, ni tan amable y humano” Facundo, conductor

"Siento que al ser una empresa más chica tienen formas mucho más familiares de moverse y mucho más cercanas de hacer las cosas, me siento mucho más querido, más protegido y con mejor trato que cuando estaba allá", explicó.

A Facundo le emociona llegar, con el show que conduce, a su primer aniversario.

"La neta, estoy emocionado de arrancar el año con este proyecto, lo que más me gusta es que me dejan hacer lo que quiera y puedo sacar mi personalidad lacra y hacerles la vida imposible a las parejas.

"Yo no había visto un programa de concursos en donde el anfitrión se llevara tan pesado con los participantes, también tengo la ventaja de que los que van ya me conocen, y me puedo llevar pesado sin que lo tomen a mal", describió el comediante.

Esta nueva temporada traerá varios cambios, puesto que ahora se darán premios de 100 mil pesos, además de agregar juegos y dinámicas, pero con el mismo humor típico del conductor.

Mi Pareja Puede estrenó el pasado lunes por Azteca Uno.

