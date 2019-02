Yalitza Aparicio a su llegada a la alfombra roja de los Premios de la Academia Británica de Cine BAFTA en el Royal Albert Hall en Londres el 10 de febrero de 2019. (Foto: Pascal Le Segretain, Getty Images)

CD. DE MÉXICO.- Rossana Barro, coordinadora de Atención Especial a Invitados del Festival de Cine de Morelia, reveló que un grupo de actrices mexicanas buscarían que Yalitza Aparicio no sea nominada al Ariel de Mejor Actriz.

Barro calificó la petición como patética a través de su cuenta de Twitter.

"Me enteré que hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más", publicó.

Aparicio protagoniza Roma, cinta dirigida por Alfonso Cuarón, y consiguió la nominación al Óscar de Mejor Actriz por su actuación

