El boxeador aseguró que está dispuesto a brindarle su ayuda al cantante.

Julio César Chávez, quiere ayudar a todo el que quiera rehabilitarse de cualquier adicción y si son sus amigos, más. (Foto: La Voz)

El boxeador Julio César Chávez, expresó que desea ayudar al cantante Alejandro Fernández, para que se rehabilite de cualquier adicción que tenga, porque le tiene un gran cariño, admiración respeto a él y don Vicente.

“Alejandro Fernández es muy amigo mío y don Vicente, pues no se diga, hay pláticas, pero ahorita no puedo meterme en la vida de ellos, si me piden la ayuda yo voy a ayudar a cualquiera, ahorita la cuestión es... no se puede decir, ni puedo hablar, todo va a estar bien”, indicó durante la presentación de su libro.

Sobre qué ha pasado con Jorge “El Coque” Muñiz, quien había aceptado su ayuda, comentó que no ha sabido nada de quien también es su compadre, pero reiteró que él está más que dispuesto.

“Muy cordialmente quedó de ir a la clínica, pero me dijo “tenga para que se entretenga”, me echó mentiras, he estado en contacto con mi comadre Mina y estoy seguro que muy pronto vamos a ver a mi compadre en la clínica”, indicó.

Sobre la salud de Gabriel, nieto de “Cantinflas” quien permanece internado en su clínica, el boxeador comentó.

“Ya está bien, fuera de peligro, en la clínica, está yendo a la escuela, su recuperación ha sido bastante buena”, puntualizó.

