La Semana de la Cerveza de Arizona llama la atención desde Tucson a Flagstaff y reconoce a las cervezas elaboradas localmente.

Phoenix Ale Brewery Central Kitchen (Foto: Phoenix Ale Brewery)

Cada cosa que consumimos tiene su día. Se celebra el Día Nacional de la Hamburguesa y el Día Nacional de la Dona y hasta el Día Nacional de la Pizza, entre muchas otros alimentos y bebidas que disfrutamos.

Pero la cerveza se ha ganado su propia semana en el estado 48 de los Estados Unidos.

La Semana de la Cerveza de Arizona (que en realidad está organizada para 10 días) llama la atención desde Tucson a Flagstaff y reconoce a las cervezas elaboradas localmente. El brindis por la bondad del liquido producto de la cebada y el agua, se realiza del 7 al 16 de febrero e incluye más de 200 eventos en cervecerías y tabernas por todo el estado.

Estos son algunos de los programas destacados en el área de Phoenix, que festejan la bebida que se vuelve más compleja e imaginativa con cada productor.

Festival de la cerveza fuerte de Arizona

Qué: Si la semana de la cerveza fuera un festival de música, este tipo de cerveza sería la protagonista. Con aproximadamente 150 fábricas de cerveza repartidas en 11 zonas, los visitantes desearán imprimir el mapa que se encuentra en línea antes de asistir.

Aspectos destacados: Al menos 10 cervecerías presentarán cervezas muy especiales en lotes pequeños, desde la presentación de barril de bourbon hasta unas pocas que se sirven directas.

Punto clave: La denominación "fuerte" no se refiere al sabor, sino al alcohol por volumen. Si piensa utilizar cada uno de sus 40 boletos de degustación (lo que resulta en 80 onzas de cerveza consumida), con pensar en ponerse detrás del un volante podría violar la ley estatal. Se recomienda acudir con un conductor designado o un plan para caminar o compartir el viaje de regreso.

Detalles: 1-5 p.m. Sábado, 9 de febrero. Steele Indian School Park, 300 E. Indian School Road, en Phoenix. 20 dólares (para el conductor designado), 60 dólares (admisión general). 80- 100 dólares (VIP, permitiendo la admisión temprana). arizonabeerweek.com/arizona-strong-beer-festival.

Inicio de la Semana de la Cerveza

Qué: Puede que no haya una presentación de los honores a la bandera o la interpretación del himno nacional, pero este evento marca el inicio oficial de una fantástica semana de la cerveza (en realidad son 10 días).

Puntos destacados: Se puede consumir una cena con cerveza elaborada por Sierra Nevada, Odell y Pizza Port, entre otras marcas. (Pizza Port comenzó a elaborar cerveza en 1992, lo que la convierte en una de las cervecerias más antiguas en la actual ola de cerveza artesanal).

Punto clave: Conozca a Doug Odell, propietario de Odell Brewing de Fort Collins, Colorado. Siéntase libre de preguntarle cualquier cosa, pero resista la tentación de sugerirte un imperial obscura que lleve su nombre. Esta es la conversación sobre la cerveza.

Detalles: 5-9 p.m. Jueves, 7 de febrero. El Monje Hambriento, 1760 W. Chandler Blvd., Chandler. arizonabeerweek.com/events/sierra-nevada-and-odell-beer-week-kickoff, www.hungrymonkaz.com.

Ritmo, comida y cerveza

Qué: Sea bienvenido a un evento en el que tomar una cerveza (o dos) antes del mediodía no solo es aceptable sino también altamente recomendable.

Aspectos destacados: ¿Necesita más que cerveza y ritmo? Los compases son proporcionados por DJs Just Chris y This Just In. Ellos pondrán el ambiente incluso cuando la cerveza y el ritmo sea suficiente para usted.

Conclusiones clave: si está decidido a combinar el desayuno y el almuerzo en una sola comida, las cervezas especiales servidas por Mother Road Brewing Company de Flagstaff, definitivamente hacen que la experiencia sea más suave.

Detalles: 10 a.m.-3 p.m. Domingo, 10 de febrero. Jobot, 333 E. Roosevelt St., Phoenix. arizonabeerweek.com/events/beats-and-brunch-and-beer-with-mother-road-brewery.

Atentos a la masacre en bicicleta del día de San Valentín

Qué: Tome su bicicleta, su casco y su determinación para hacer el recorrido por los bares del centro de Scottsdale.

Puntos destacados: Los participantes inician desplazándose desde TT Roadhouse y siguen a McFate Brew Co., Rogue Bar y Well Bar, antes de regresar a TT Roadhouse.

Punto clave: Hay que tener mucho cuidado al beber y andar en bicicleta. Las leyes de DUI de Arizona se aplican a las personas que operan vehículos motorizados, pero esas leyes no lo protegen de una desviación por el tráfico que lo deje pegado al parabrisas de alguien.

Detalles: 11 a.m.-5 p.m. Domingo, 10 de febrero. Se reúnen en TT Roadhouse, 2915 N. 68th St., Scottsdale. arizonabeerweek.com/events/10th-annual-valentines-day-massacre-bike-crawl.

Celebración de la película 'Strange Brew'

Qué: Observe la mejor película de todos los tiempos sobre la cerveza (y no somos los únicos que lo piensan) mientras se disfruta de las presentaciones de calidad de Huss Brewing. Esto es un ganar-ganar-ganar (algo que parece demasiado bueno luego de un ganar-ganar básico).

Puntos destacados: Bob y Doug McKenzie (Dave Thomas y Rick Moranis) consiguieron un trabajo de ensueño en su cervecería favorita, solo para encontrar algo podrido en el proceso de elaboración de la cerveza. Es un descuido pensado al estilo Hamlet y un tributo a la importancia de la cerveza en la vida cotidiana.

Conclusiones clave: A medida que los créditos se acumulan y se escurre una rara cerveza Huss, elaborada para la Semana de la cerveza, los visitantes se preguntarán por qué nunca habían oído hablar de esta película. Y empezará a llamar a todos sus "camaradas".

Detalles: 7 p.m. Lunes, 11 de febrero Alamo Drafthouse, 1140 E. Baseline Road, Tempe. 7 dólares (la cerveza cuesta extra). drafthouse.com/phoenix/show/strange-brew.

Sándwiches de helado y crema

Qué: El helado y la cerveza van con casi cualquier cosa; Tiene sentido que vayan bien juntos. Disfrute de combinaciones, cortesía de Mother Bunch Brewing y Novel Ice Cream.

Destacados: Es cerveza y helado. Luego helado y cerveza. No es solo lo más destacado del evento, sino lo más destacado para definir en la vida.

Conclusión clave: Seguramente alguien saldrá de este evento con la idea de combinar un helado con sabor a cerveza o una cerveza con sabor a helado. O, con alguna suerte, ambos.

Detalles: 6-8 p.m. Martes, 12 de febrero. Mother Bunch Brewing Company, 825 N. Seventh St., Phoenix. arizonabeerweek.com/events/stout-ice-cream-sandwich-pairing.

Creaciones artesanales

Qué: ¿No se tiene una cita para San Valentín? No hay problema. Únase a alguien a través de la cerveza! . Una pequeña charla se complementa gracias al interés compartido en lo que está disponible.

Aspectos destacados: Disfrute de una combinación de cerveza y chocolate, reunidos por expertos que saben exactamente qué cervezas acompañan a qué chocolates. Ese talento debería ser reconocido y celebrado.

Conclusiones clave: El evento también combina una de las mejores cervecerías del Valle (Huss) con un divertido establecimiento de la cerveza batida (QuartHaus). Las primeras 50 personas obtienen una bolsa gratis.

Detalles: 5-9 p.m. Jueves, 14 de febrero. QuartHaus, 201 S. Washington St., Chandler. arizonabeerweek.com/events/craft-singles-a-singles-mixer-with-craft-beer, quarthaus.com.

Competencia de cerveza de bote Four Peaks

Qué: Las personas que tienen demasiada confianza en sus habilidades de ingeniería, compiten con los autos que ensamblan a partir de latas de cerveza vacías, utilizando los implementos proporcionados por Four Peaks Brewing Company.

Aspectos destacados: Imagine una competencia donde los participantes y los espectadores pueden beber cerveza en el Four Peaks Wilson Tasting Room, que organiza este evento para celebrar el último día de la Semana de la Cerveza de Arizona.

Conclusiones clave: Observe la conducción de automóviles pequeños impulsados por gravedad y montados a mano en una línea recta. Pero con 175 dólares en tarjetas de regalo de Four Peaks disponibles (100 dólares para el primer lugar, 50 dólares para el segundo y 25 dólares para el tercero), podría valer la pena extender la sobriedad hasta que se termine la competencia.

Detalles: 1-5 p.m. Sábado, 16 de febrero. Cuarto de degustación Four Peaks Wilson, 2401 S. Wilson St., Tempe. arizonabeerweek.com/events/four-peaks-beer-can-derby-2019.

Traducción Alfredo García

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/02/08/semana-de-la-cerveza-arizona-eventos/2814546002/