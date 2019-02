Revela que cuando leyó la historia, supo que deseaba interpretar a Isabel, ya que consideró que era una mujer distinta a lo que se había visto.

María Elisa Camargo asegura que “El Barón” no es una serie más de narcotraficantes. (Foto: Telemundo)

Si bien, María Elisa Camargo ha visto que se han producido diferentes series basadas en la vida de narcotraficantes, asegura que “El Barón” no es una más de ese tema, por lo que está muy orgullosa de darle vida a Isabel en esta nueva producción de Telemundo.

“Ninguna trama de narcos era así de pensante, Nacho (Francisco Angelini), el protagonista, es un tipo culto, estudiado, eso hace que Isabel pierda la cabeza por él. Estamos acostumbrados a ver a los narcos ya muy hechos, ya en la gloria y este en un jovencito, recién graduado de la universidad que no sabe en qué se está metiendo, es la época en la que apenas se empieza a escuchar sobre la cocaína”, indicó la actriz.

En exclusiva para TV y Más, Maria Elisa revela que cuando leyó la historia, supo que deseaba interpretar a Isabel, ya que consideró que era una mujer distinta a lo que se había visto.

“Es una chica que representa la liberación femenina de los 70, 80, el empoderamiento, es una mujer que dice hasta aquí llego, que no se deja ver como un objeto sexual”, indicó.

Al igual que Isabel, María Elisa se considera una mujer terca y de carácter fuerte por lo que no le fue difícil representarla.

“Tenemos en común la fuerza, siempre he sido una mujer muy fuerte, con carácter de no dejarse, un poco terca como Isabel y en eso nos parecemos. Isabel se sale de los parámetros de lo que era la sociedad, y a mí me gusta salirme de lo que es la vida, me gusta sacudirme las expectativas sociales y ella también va detrás de lo que quiere”, puntualizó.

CONÓZCALA

María Elisa Camargo da vida a Isabel en “El Barón”. (Foto: Telemundo)

María Elisa Camargo

Nació un 21 de diciembre en Ecuador

Estudió Economía

Formó parte de la serie “Floricienta”

Trabajó en Televisa en la telenovelas como “Verano de Amor”, “Hasta que el Dinero nos Separe” y “Llena de Amor”

En Telemundo ha protagonizado “Flor Salvaje”, “Bajo el Mismo Cielo” y “La Otra Piel”

Su último trabajo fue en la bioserie “Tarde lo Conocí”

