La conductora asegura que está casada con un hombre inteligente, al que no le afectan las publicaciones que hablan mal de él.

Después de que se publicara en una revista que Atala Sarmiento se está divorciando, debido a que en Televisa gana menos que en TV Azteca y no le alcanzada para seguir manteniendo a su marido, la conductora de “Intrusos” expresó que ni a ella ni a su esposo, les afectan este tipo de publicaciones.

“David (su esposo), afortunadamente, no solamente es una persona inteligente, muy inteligente y sumamente maduro, es muy ligero y ubicado, por lo que siempre ha tenido claro que aunque no se dedique a esto (la farándula), es parte de su vida, porque está casado conmigo, que soy conductora y nos toca a veces pasar por estas cosas, pero él tiene la inteligencia para decir: “¿qué patraña es esto?, no merece ni cinco minutos de nuestra atención”, indicó.

Tras su salida de “Ventaneando”, Atala ha sido muy criticada y atacada por sus ex compañeros, sin embargo, trata de que esto no le afecte.

“En este momento de mi vida profesional, he estado envuelta en muchos dimes y diretes y muchas calumnias, se han inventado de mi todo lo que han querido, y no nos importa. No tiene por qué afectarme o dolerme estas opiniones que no son parte de mi presente y mi futuro. Ellos (los conductores de “Ventaneando”), son parte de mi pasado y están en mi cajón”, indicó

Aunque dejó claro, que la relación con su cuñada Ximena (“La Choco”, quien sigue en “Ventaneando”), es muy aparte de la que ella tenga con sus compañeros de “Ventaneando”.

“Mi cuñada se cuece aparte ,hay una relación familiar, ella está en otro costal”, puntualizó.

Atala estuvo presente en la presentación de la nueva programación del canal Tlnovelas, en donde se transmitirá en vivo el programa “Intrusos”, a partir del 16 de febrero.

